franceinfo passe à table : le couscous

Julien Pasqualini, rédacteur en chef à franceinfo, nous parle du couscous. "L'ingrédient principal c'est la semoule, qui a bien été imbibée de beurre. Il y a des navets, des pois chiches, des courgettes, de l'agneau, des boulettes de bœuf, du poulet, des carottes, des pommes de terre et pas mal de harissa."

Le couscous est un plat qui lui rappelle les vacances passées à Marseille, chez sa grand-mère d'origine tunisienne : "C'est un plat que je trouve merveilleux, à la fois parce que c'est ma grand-mère et parce qu'il est bon. On invitait toute la famille. Ma grand-mère avait six enfants et donc autant de petits-enfants et de cousins, c'était génial."

Julien se rémémore aussi des gestes : "Je me souviens d'elle qui plongeait ses mains dans la semoule pour la malaxer avec du beurre. Je me souviens aussi qu'il y avait beaucoup de sauce et qu'on en rajoutait à chaque fois." Et de conclure : "J'ai mangé beaucoup de couscous en espérant retrouver le goût de celui de ma grand-mère et je ne l'ai jamais retrouvé. Je pense que je serai toujours déçu par les couscous que je mangerai jusqu'à la fin de mes jours."