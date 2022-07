franceinfo passe à table : le camembert rôti

Antoine Lifaut, attaché de production à franceinfo, nous parle du camembert rôti et des souvenirs de vacances qui vont avec. "Mes parents m’envoyaient tous les étés en colonie de vacances, se souvient-il. J’achetais des camemberts que je mettais dans du papier d’aluminium et que je faisais cuire sur le feu de bois qu’on faisait le soir. L’odeur du camembert rôti me rappelle vraiment l’ambiance qu’il y a autour. Les gens que tu connais depuis quelques jours et à qui tu racontes ta vie le soir, souvent sous les étoiles et en pleine nature."

Le camembert au feu de bois est une "recette toute simple et facile à préparer" : "C’est ma mère qui m’a appris à faire ça quand j’étais petit. On avait un jardin dans lequel on faisait des feux de bois parfois l’été."

Et de conclure : "Le camembert rôti me rappelle les feux de bois et les gens qui sont autour. Pour moi c’est la nature, c’est les vacances… L’odeur du camembert pour moi c’est vraiment synonyme de vacances."