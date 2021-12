"Vous êtes des animaux comme nous" avec Cyril Dion

Vous êtes des animaux comme nous de Cyril Dion, illustré par Sébastien Mourrain, Actes Sud junior. À lire à partir de 5 ans (décembre 2021).

"Toutes les nuits, je fais un rêve. Toujours le même. Je suis dans le jardin derrière la maison, au pied du grand tilleul, Et je regarde un merle noir…" Cyril Dion à franceinfo

L'histoire

Une petite fille rêve toutes les nuits d’un merle. Et dans ce rêve, l’oiseau lui raconte comment un autre animal, "le singe à 2 pattes", pour ne pas le nommer, est en train de faire mourir la planète.



Le merle témoigne car il est spectateur de ce monde en perdition et victime aussi des excès humains. À travers lui, toutes les vérités écoloqiques, même si elles sont dramatiques, sont dites avec des mots simples et percutants. La petite fille écoute le merle, condition pour prendre conscience de l'urgence de la situation et d'agir.

Par la poésie du récit Cyril Dion éveille la conscience des plus jeunes sans les traumatiser, en leur insufflant l'idée de prendre son destin écologique en main et les dessins de Sébastien Mourrain y contribuent aussi.

"Vous êtes des animaux, comme nous. Différents. Mais nous sommes tous différents. Utiles. Mais nous sommes tous utiles. Beaux. Mais nous sommes tous beaux. Lorsque tu te réveilleras, tu penseras avoir rêvé, et puis tu ouvriras les yeux et tu regarderas. Peut-être alors rêveras-tu éveillée. Peut-être que le monde est un rêve que nous rêvons ensemble. Et que notre chemin sur cette terre est de laver les cauchemars avant de reprendre notre route." Cyril Dion à franceinfo

Il n’y a pas de différence de générations, tout le monde doit agir à son niveau. Dans ce conte, les plus petits ont un rôle à jouer pour habiter mieux cette planète. Les plus grands ne sont pas en reste, à côté de cet album Cyril Dion a décliné son discours pour les adolescents avec un roman et un film (en salle depuis le 1er décembre), les deux s’appellent Animal.

Le conseil de lecture de Cyril Dion

Les Contes de la rue Broca : l'intégrale, de Pierre Gripari et Claude Lapointe, éditions Grasset Jeunesse (mars 2012).

Cyril Dion

Réalisateur, écrivain, militant écologiste, garant de la Convention Citoyenne pour le Climat, co-réalisateur du documentaire Demain avec Mélanie Laurent, son dernier film Animal vient de sortir sur grand écran le 1er décembre.





Les Pépites 2021 du SLPJ sont arrivées !

Les jurys d’enfants du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, et après délibérations, ont choisi :

Pépite Livre illustré : Esprit, es-tu là ? Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson, Les Grandes Personnes

Pépite Fiction Junior : Les filles ne montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud, François Ravard, Gallimard Jeunesse

Pépite Bande dessinée : Nowhere Girl, Magali Le Huche, Dargaud

Fiction Ados : Polly, Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong, La Joie de lire

Pépite d’Or : Queen Kong, Hélène Vignal, Thierry Magnier Éditions

