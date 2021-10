"Le Trésor du Petit Nicolas" avec Julien Rappeneau

Départ au beau pays de l’enfance et de la tendresse, avec le Petit Nicolas, ses fidèles Invincibles et Julien Rappeneau.

Le Trésor du Petit Nicolas, roman adapté du film de Julien Rappeneau par Emmanuelle Lepetit, IMAV Éditions (septembre 2021) et sortie du film le 20 octobre prochain.

Les plus jeunes ont la chance de le découvrir. Pour les moins jeunes, c’est juste un bonheur de retrouver ce classique créé par René Goscinny et Sempé. Il ne fait toujours pas son âge le Petit Nicolas, et pourtant il a déjà plus de 60 ans ! À travers les pages de ce roman, on part au beau pays de l’enfance, celui des Invincibles !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Le trésor du Petit Nicolas", écoutez l'intégralité de l'entretien avec Julien Rappeneau (8 mn) écouter

L'histoire

Nicolas a sept copains, "les Invincibles", tous différents, comme les sept jours de la semaine. Alors, forcément, c'est une véritable catastrophe lorsque le jeune garçon apprend qu'il va devoir déménager : son père a obtenu une promotion et il doit aller à Aubagne... Autant dire que ça va être comme "au bagne" ! Adieu les rigolades à l'école, et toutes les merveilleuses aventures dans le terrain vague avec les précieux amis. Mais pour y échapper commence alors une mystérieuse chasse au trésor qui pourrait bien sauver Nicolas du départ !

Le roman est illustré par les photos du tournage, rien que pour vous donner envie de retourner dans les salles obscures ! Au générique, Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy, et beaucoup d’autres talents ! Bref, vous avez tout juste le temps de le lire ce petit bijou de fraîcheur et d’enfance, ensuite foncez au cinéma en famille, vous allez adorer le voir briller Le Trésor du Petit Nicolas !

"Le trésor du Petit Nicolas", un film de Julien Rappeneau (© 2021 CURIOSA FILMS)

Julien Rappeneau

En tant que scénariste, il a reçu en 2004 le César du meilleur scénario pour Bon voyage de Jean-Paul Rappeneau, et en 2005 celui du meilleur scénario pour 36 quai des Orfèvres d'Olivier Marchal. En tant que réalisateur, Le Trésor du petit Nicolas, est son troisième film après Rosalie Blum, en 2005 et Fourmi, en 2019.

Julien Rappeneau (@Jérôme Prébois)

Belles lectures à tous !