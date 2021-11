"L'enfer" avec Marin Ledun

Cette année, et pour la 37e fois, le Salon du Livre et de la Presse jeunesse en Seine-Saint-Denis aura bel et bien lieu. Ce sera à Montreuil, du 1er au 6 décembre, et l'on s’en réjoui d’avance !



L’un des romans sélectionnés pour le fameux Prix des Pépites, dans la catégorie Fiction Ados, s’appelle L’enfer. Paru aux éditions In8, dans la collection Faction, il est à lire à partir de 12 ans.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Marin Ledun (6mn) écouter

L'histoire

1838. Le jeune Ahmed Naili, tout juste âgé de 19 ans, est né près d’Oran. Il a osé braver le couvre-feu pour voir sa belle Maryam. Son baiser volé va lui coûter très cher, et peut-être même sa vie. Ahmed est envoyé au bagne en Guyane, sur les îles du Salut, au large de Kourou, là où la France envoie ses détenus. La vie, sans espoir, y est un véritable enfer. Un jour, Ahmed croise le chemin d'une petite fille. Cette rencontre, ou plutôt cette apparition, va bouleverser son existence de détenu, et lui redonner l’espoir.

"C'est alors qu'il la voit. Un ange aux longues boucles brunes et à la peau diaphane." Marin Ledun à franceinfo

Même où l’enfer est là, il peut aussi s’y glisser la beauté, la poésie et l'espérance.

L’enfer est un court récit incisif, sensible et brillant, en quelque sorte déjà vraiment une pépite. Bonne chance à Marin Ledun pour que cela se concrétise mercredi prochain, 1er décembre, jour de la remise des Prix des fameuses Pépites du Salon du Livre et de la Presse jeunesse à Montreuil !

Le conseil de lecture de Marin Ledun

Plein Gris de Marion Brunet, éditions PKJ, à lire à partir de 13 ans (janvier 2021). Chronique de franceinfo junior Livres avec l'autrice à réécouter ici.

"Plein Gris" de M. Brunet (EDITIONS PKJ)

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Le conseil de lecture de Marin Ledun (15s) écouter

Marin Ledun

Marin Ledun a déjà publié une douzaine de romans et écrit des pièces radiophoniques pour France Culture. Pour la jeunesse il a notamment écrit Interception (Rageot) et Luz, Syros.

Marin Ledun (@Editions Gallimard - Francesca Mantovani)

Belles lectures à tous !