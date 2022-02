"Journal intime de mon corps", avec Clémentine du Pontavice

Journal intime de mon corps de Clémentine du Pontavice avec la participation de Ghada Hatem-Gantzer, éditions L’école des loisirs, collection Neuf, est à lire à partir de 9 ans (janvier 2022).

Ce journal intime est celui de Nour. Elle y raconte tout au long d’une semaine ce qui la préoccupe dans sa vie de pré-adolescente et ce qu'elle partage avec ses meilleures amies, sur les transformations qui leur arrivent.

Les pages du roman alternent avec celles du journal intime de Nour. On y voit les dessins de Clémentine du Pontavice en noir et blanc, très fins et relevés de fluo, pour donner une petite touche rigolote. Cela ne les empêche pas d’être explicites. Ces dessins aident à dédramatiser et à comprendre tous les bouleversements liés à ce moment particulier de la vie.

Clémentine du Pontavice, lorsqu'elle écrit et dessine, aime explorer l’intime. Dans ce roman, elle aborde de manière simple et directe toutes les interrogations liées à l’arrivée de la puberté. Pour l'autrice, ce sujet reste encore malheureusement un sujet tabou.

Ce qui est remarquable dans ce livre, c’est qu'elle réussit à décrire plusieurs personnalités de jeunes filles, et à faire en sorte qu’aucune d’elles ne puissent entrer dans ce changement avec des peurs ou des incompréhensions. Cela est renforcé par la participation de Ghada Hatem-Gantzer, gynécologue et fondatrice de La Maison des femmes, qui intervient aussi en milieu scolaire pour parler de sexualité.

À la fin du livre, la spécialiste répond à toutes les questions soulevées dans cette histoire, d’un point de vue plus "médical". Toutes les deux avaient déjà collaboré ensemble dans un livre destiné aux plus de 12 ans, intitulé Le sexe et l'amour dans la vraie vie (First éditions, 2020).

Journal intime de mon corps est à poser sur la table de chevet de toutes les pré-adolescentes qui osent poser leurs questions sur la puberté ouvertement, et encore plus, à celles qui ne le font pas !

Clémentine du Pontavice

Clémentine du Pontavice est dessinatrice et autrice. Elle est engagée pour la cause féminine et intervient régulièrement pour animer des ateliers dans les établissements scolaires et aussi à La Maison des Femmes.

