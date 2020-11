franceinfo junior livres. Un peu de douceur avec le conte musical "Siam, au fil de l'eau"

"Siam, au fil de l'eau", d'A. Thorette, J. Farjot, et O. Latyk (FLAMMARION JEUNESSE)

Siam, au fil de l'eau, conte musical d'Arnaud Thorette, mis en musique par Johan Farjot, et illustré par Olivier Latyk. Editions Flammarion Jeunesse, est à lire et à écouter à partir de 6 ans (octobre 2020).

Ce livre-CD est interprété par : Sara Giraudeau, Tim Dup, Ariane Ascaride, François-Xavier Demaison, Karine Deshayes, Gérard Jugnot, Juliette, Marie Oppert, Albin de la Simone, Rosemary Standley, Vanille, Yanowski, et l'Ensemble Contraste.

– Ça aide à vivre, l’espoir. – On a fait ce qu’on pouvait. – Inventé des histoires. – Comme des clowns ! – Pour qu’elle garde le sourire. – Et puis, elle a trouvé la clef. – D’un chemin sans détour. – Ce soir, c’est le grand jour. Arnaud Thorette

Un joli conte musical qui compte, et une belle action puisque 1 euro de chaque vente est reversé à l'assosiation Le Rire Médecin.

Pour en parler, l'auteur, Arnaud Thorette, Sara Giraudeau et Tim Dup sont au rendez-vous de franceinfo junior Livres !

Arnaud Thorette, Sara Giraudeau et Tim Dup (@franceinfo junior Livres)

L'histoire

A la fin de la guerre du Vietnam, James (Tim Dup), doit retourner dans son pays, aux États-Unis à San Francisco, laissant Lan (Sara Giraudeau) avec son chagrin d'amour et une petite fille dont il ignore l'existence. Ils ne se sont jamais revus et Lan a donc élevé seule Siam (Marie Oppert) dans le souvenir de son père. Mais un jour, les trois oiseaux (François-Xavier Demaison, Gérard Jugnot et Ariane Ascaride), amis de Siam, lui proposent de partir pour retrouver celui qui lui manque tant. C'est sur fond de comédie musicale que Siam quitte les bords du fleuve du Mekong pour partir à la recherche de son père...

L'auteur

Arnaud Thorette est violoniste. Il a remporté de nombreux prix internationaux, dont le prix de l'Académie Ravel. Il est, aux côtés du pianiste Johan Farjot, le directeur artistique de l'Ensemble Contraste qui participe à Siam, au fil de l'eau. Avec ce conte musical il signe son premier texte à destination du jeune public.

Sara Giraudeau

Sara Giraudeau est la marraine de l'asssociation Le Rire Médecin, tout comme sa mère Anny Duperey. Révélation féminine en 2007 aux Molières pour son rôle dans La Valse des pingouins de Patrick Haudecoeur, Sara est apparue au cinéma pour la première fois dans Les Caprices d’un fleuve, réalisé par son père, Bernard Giraudeau, disparu en 2010. Depuis, elle enchaîne les rôles, notamment dans Petit paysan, pour lequel elle a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle, Et mon coeur transparent et elle sera à l'affiche dans Le discours dont la sortie est prévue en décembre 2020. Coté télévision, elle incarne Marina Loiseau, l’un des rôles principaux de la série Le bureau des légendes diffusée sur Canal+.

Sara Giraudeau prête aussi sa douce et belle voix pour un album jeunesse de méditation : L'éveil de la petite grenouille, d'Eline Snel, paru aux éditions Les Arènes (août 2020). Un livre et une écoute pour les parents avec leurs tout-petits, à ne pas hésiter à partager... pour faire du bien à toute la famille !

"L'éveil de la petite grenouille", d'E. Snel avec la voix de S. Giraudeau (EDITIONS LES ARENES)

Tim Dup

Tim Dup est chanteur, auteur et compositeur. Après Mélancolie Heureuse, son premier album, Tim Dup est de retour avec Qu’en restera t-il ? Une invitation au voyage comme pour Siam , au fil de l'eau où il incarne le rôle de James, le père de Siam. Olympia prévu le 10 mars 2021.

