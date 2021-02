franceinfo junior livres. Un bon grain de fantaisie et une brassée de magie avec "Le Grimoire d’Elfie"

"Le Grimoire d'Elfie", de Arleston, Alwett, Mini Ludvin (DRAKOO)

Le Grimoire d'Elfie, tome 1, L’Île presque de Christophe Arleston et Audrey Alwett, est illlustré par Mini Ludvin, couleur d'Hélène Lenoble et publiée aux éditions Drakoo, à lire à partir de 10 ans (février 2021).

Dans ce premier tome, qui s’appelle L’île presque, on part à l'aventure avec un trio de soeurs à bord du "Libriobus". Cette "île presque" sur laquelle se passe cette première aventure d’Elfie, s’appelle Kermalo, une île inventée, un doux mélange entre l’île de Groix, et Noirmoutiier.

En revanche, à un moment du récit, il est question d’une conserverie engloutie et elle, ça parait incroyable, mais elle existe bien pour de vrai !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'entretien intégral avec Audrey Alwett pour "LE GRIMOIRE D'ELFIE" --'-- --'--



Dans ce récit, il y a un petit côté Fifi Brindacier, même si là son fidèle compagnon est bien plus petit ! Ce n'est pas un cheval mais une grenouille. D'ailleurs, cette grenouille a pris vie par magie ; au départ c'est un origami. Et on retrouve cette influence japonaise, surtout celle de l'auteur Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière), dans les dessins plein de malice et de joie de vivre de Marie Ludvin.



Dans Le Grimoire d’Elfie, à côté de la magie, différents thèmes sont abordés comme la fratrie, l’héritage, le monde des adultes avec parfois ses fâcheries et ses rivalités, sans oublier la lecture bien sûr avec le "Libriobus", la librairie ambulante de rêve !

Dans ce premier tome, Elfie s’est rendue compte qu’elle avait hérité de sa mère du don de sorcellerie. Et ce n’est que le début de l’histoire et de cette série. Elfie va être amenée à résoudre bien d’autres énigmes. Après la Bretagne, la suite des aventures de ce beau bus anglais se déroulera en Provence...

Maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à faire, en route pour l’aventure joyeuse et merveilleuse avec le "Libriobus" et Le Grimoire d’Elfie !

Le conseil de lecture d'Audrey Alwett

Les livres de La famille des Jean-Quelque-Chose, de Jean-Philippe Arrou-Vignod et iIllustré par Dominique Corbasson. Editions Gallimard jeunesse.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Le conseil de lecture d'Audrey Alwett --'-- --'--

Audrey Alwett

Audrey Alwett (@DR)

Audrey Alwett est autrice de nombreuses bandes dessinées, dont Princesse Sara. Les quatre premiers tomes de la série sont une adaptation du roman de Frances Hodgson Burnett, La petite princesse. L'histoire est celle de la jeune Sara envoyée dans un pensionnat londonien par son père, qui vit aux Indes, pour y parfaire son éducation.

"Princesse Sara", tome 13, "L'université volante", d'A. alwett et N. Moretti (EDITIONS DU SOLEIL, 2020 - Alwett, Moretti)

Audrey Alwett écrit aussi des romans, dont Magic Charly, éditions Gallimard jeunesse. Le tome 2, Bienvenue à Saint Fouettard, vient de paraître (4 février 2021).

"Magic Charly", tome 2, "Bienvenue à Saint Fouettard", d'A. ALWETT (GALLIMARD JEUNESSE)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et belles lectures à tous !