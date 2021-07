franceinfo junior livres. "Tout sur la littérature jeunesse, de la petite enfance aux jeunes adultes" avec Sophie van der Linden

"Tout sur la littérature jeunesse", de S. van der Linden (GALLIMARD JEUNESSE)

Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance aux jeunes adultes, de Sophie van der Linden est paru chez Gallimard jeunesse (mai 2021), et bien sûr il n’est pas réservé qu’aux parents !

"J’sais pas quoi faire ? - T’as qu’à lire ! - Mais j’sais pas quoi lire !?"

Et c’est là que tout se complique...

À destination de la jeunesse, plus de 15 000 ouvrages sont édités chaque année, alors comment aider nos enfants, petits et grands, à choisir dans cette myriade de livres ? Heureusement une bonne fée est là, la bonne fée de la littérature jeunesse, Sophie van der Linden !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Sophie van der Linden (9mn) --'-- --'--

Les conseils de lecture de Sophie van der Linden

Il existe différentes formes de lectures (albums, roman, BD, documentaires…). Tous genres confondus, Sophie van der Linden nous donne aussi ses conseils de lectures de l'été pour tous les âges :

Pour les 2-3 ans : Martin Minet, Les cailloux, de Anne Herbauts, éditions L'école des Loisirs

Pour les 6-7 ans : La colonie de vacances, de Fanny Dreyer, éditions Albin Michel jeunesse

Pour les 10-12 ans : L'appel du dehors, de Maria Ana Peixe Dias et Inês Teixeira do Rosário, éditions Milan

À partir de 13 ans : Un été en liberté, de Mélanie Edwards, éditions Bayard jeunesse

Sophie v an der Linden

Romancière et critique littéraire spécialisée dans la littérature jeunesse.

Tout sur la littérature jeunesse, est maintenant le livre de référence pour faire le plein de lectures pour nos jeunes. Et, surtout, après la plage ou la balade, n’oubliez surtout pas de passer dans votre librairie préférée, avec un peu de chance, c’est celle des vacances !

Sophie van der Linden (@MilaPâris)

Des livres offerts sur la route des vacances

Marie Desplechin est la marraine de la troisième édition de l’opération "Lire, c’est voyager ; voyager, c’est lire", de la Fondation VINCI Autoroutes, en partenanriat avec le Centre national du livre (CNL) et l’association Lire et faire lire, qui tous deux œuvrent pour transmettre le goût de lire aux plus jeunes.

Cet été, jusqu'au 14 août, 20 000 livres adulte et jeunesse seront offerts aux voyageurs dans 11 espaces de lecture, répartis sur le réseau autoroutier. Dans sa sélection, Marie Desplechin a pensé aux enfants, puisque seront offerts deux romans écrits par l’autrice, Ne change jamais ! et L’école de ma vie, publiés aux éditions L’école des loisirs.

Au coeur de l’Océan, aux éditions Auzou, est aussi distribué. Il a été mis en avant dans le cadre de l’opération Partir en Livre 2021 et dans la chronique franceinfo junior livres du 18 juillet dernier avec Mathilde Paris, l'une des coautrices de ce roman collectif. La chronique est à écouter ici.

KIBOOKIN

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Belles lectures estivales à tous !