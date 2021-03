franceinfo junior livres. "La Meute" : réseaux sociaux et harcèlement avec Adèle Tariel

"La meute" d'Adèle Tariel (EDITIONS MAGNARD JEUNESSE)

La Meute est un roman d'Adèle Tariel, inspiré par une histoire vraie de harcèlement vécue dans une classe de seconde.

C'était il y a quelques mois, mais si loin déjà, dans une autre vie, celle où je pouvais encore me regarder en face. Léa, la narratrice de 'La Meute'

Ce sont les paroles de Léa, la narratrice de La Meute, un récit d'Adèle Tariel paru aux éditions Magnard Jeunesse, dans la collection Presto et à lire à partir de 13 ans (mars 2021).

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Version intégrale de l'entretien avec Adèle Tariel --'-- --'--

L'histoire

Léa a 15 ans, elle est assise aux côtés de ses parents, et elle doit répondre aux questions d'un policier. Personne dans son entourage, ni elle-même d’ailleurs, ne pensait qu’un jour elle pourrait se retrouver au poste, comme une criminelle…

Léa, nouvelle dans son lycée, d'une nature pourtant réservée, est prête à tout pour se faire accepter des autres. Elle va réussir à intégrer une bande qui "s'amuse" à harceler un professeur. Pour suivre ses nouveaux amis, elle va même aller jusqu'à créer un compte instagram, #lameute, pour se moquer ouvertement et impunément de lui. La petite bande se cache derrière cette signature et ose tout, sans aucune pitié !

On parle souvent, et malheureusement, de harcèlement entre adolescents eux-mêmes, mais peu dans le sens élèves-professeurs, et c’est ce qui fait l’originalité de cette histoire. On comprend bien les dérives qu’entrainent l’anonymat, par le biais des réseaux sociaux. Mais anonymat ne veut pas dire impunité, et c'est ce que l'autrice a voulu montrer dans ce livre. Parce que oui, dans ces comportements de harcèlement , on a toujours le choix de "suivre" ou de refuser.



La Meute fait partie de la collection Presto des éditions Magnard jeunesse. Des romans courts, efficaces, très contemporains dans les sujets traités (écologie, fake news…) et qui donnent l’envie de lire, même aux plus réfractaires ! Cette collection Presto, offre aussi la possibilité d’écouter une version audio sur le site des éditions Magnard avec une partie du roman lue par l’auteur lui-même.

Le conseil de lecture d'Adèle Tariel

Sans armure de Cathy Ytak, Talents Hauts, collection Ego (juin 2020). Mention spéciale au Prix Vendredi 2020.

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Le Conseil de lecture d'Adèle Tariel --'-- --'--

"Sans armure", de Cathy Ytak (EDITIONS TALENTS HAUTS)

Adèle Tariel

Adèle Tariel (@AT)

Née en 1979, Adèle Tariel est journaliste pour la presse jeunesse. Elle est aussi auteure de plusieurs albums pour les petits.

Quelques titres d'Adèle Tariel :

Grand Blanc, illustré par Jérôme Peyrat, album à partir de 3 ans, Père Fouettard (janvier 2021).

De quoi je me mêle ? illustré par Estelle Billon-Spagnol, livre animé à partir de 3 ans Talents Hauts (septembre 2019).

La vie rêvée de M. Maniac, illustré par Jérôme Peyrat, album à partir de 4 ans, L'Étagère du bas (février 2019).





Et d'autres idées à lire...

Toujours aux éditions Magnard jeunesse, la nouvelle série Start Game, ma vie est un jeu de Christine Saba et Miss Paty (mars 2021). Une série sur les jeux vidéo et sous forme de romans graphiques, tout pour plaire aux 8-12 ans !

"Start Game, ma vie est un jeu", de C. Saba et Miss Paty (EDITIONS MAGNARD JEUNESSE)

Et en attendant les vacances de Pâques...

On part direction les Océans en danger, avec Théo super-héros de la nature d'Anne-Marie Desplat-Duc, illustré par Mathilde George, éditions ScriNeo, à lire à partir de 8 ans (février 2021). C'est déjà la troisième aventure de cette nouvelle série sous le signe de l'écologie pour sensibiliser les jeunes lecteurs au respect de notre chère planète ! Et cette fois-ci c'est à la pollution marine que Théo et son amie Maëlle vont s'attaquer...

"Théo super-héros de la nature, océans en danger", de A-M Desplat-Duc et M. George (ScriNeo)

On adhère complètement à La ligue de la nature, au secours du baleineau d'Ismaël Khelifa, histoire illustrée par Joëlle Passeron, éditions Poulpe Fictions, collection Mini Poulpe (mars 2021). L'animateur de l'émission Échappées belles nous entraîne dans le monde merveilleux des enfants qui savent entendre et comprendre la nature. Moutarou, lui, dialogue avec les arbres, les plantes et les fleurs. Romane, elle, a la chance de pouvoir discuter avec le vent et les oiseaux. Alors pour pouvoir découvrir leurs dons, rien de tel que de partir à l'aventure avec eux !

"La ligue de la nature, au secours du baleineau", de I. Khelifa et J. Passeron (EDITIONS POULPE FICTIONS)

Petites histoires du Père Castor pour Pâques, Flammarion jeunesse (mars 2021). Pour patienter avant la chasse aux oeufs, 11 histoires qui parlent de poules, de petits lapins et de chocolat bien sûr ! Un moment de lecture à partager sans modération à partir de 3 ans.

"Petites histoires du Père Castor pour Pâques" (FLAMMARION JEUNESSE)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et belles lectures à tous !