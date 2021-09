franceinfo junior livres. "La-Gueule-du-loup", avec Éric Pessan

"La-Gueule-du Loup", d'Éric Pessan (L'école des loisirs - Collection M+)

La-Gueule-du-loup, Éric Pessan, éditions L’école des loisirs (septembre 2021). À lire à partir de 13 ans.

Depuis le décès des parents, la maison est fermée comme un poing serré par la colère.

La-Gueule-du-loup, encore l’un des titres d'Éric Pessan qui porte le nom de loup, sans doute comme une référence aux contes que l’on peut sans cesse réécrire différemment.

La-gueule-du-loup, c’est la maison d’enfance perdue dans les bois dans laquelle reviennent, au moment du premier confinement, une mère et ses deux enfants, Jo, 16 ans et son petit frère Nono. Cette maison est lourde des secrets du passé, du temps où la mère de Jo y vivait avec ses parents et son frère. Aujourd'hui il s’y passe de drôles de choses, des bruits mystérieux, des signes qui font peur… La question se pose donc : cette demeure est-elle hantée ?

Ce roman se lit comme un thriller et en même temps c’est en fait un véritable drame familial qui ressurgit du passé. Drame qu'Éric Pessan ne souhaite d'ailleurs pas évoquer lorsqu'il parle de ce livre, voulant laisser le lecteur le découvrir par lui-même. C’est prenant de voir les relations entre Jo, l'héroïne et sa mère car dans ce livre, car l'auteur le dit clairement à ses lecteurs :

Mille films ou mille contes de fées, mille livres, milles histoires, ne nous ont pas préparé à ce que cela se produise vraiment.

Même si la situation est grave et noire, Éric Pessan montre que l'on peut toujours puiser dans ses ressources, et c'est le cas pour la jeune Jo. Elle écrit de la poésie et elle court pour toujours garder espoir.

"Loup y es-tu ? Que fais-tu ?", si vous voulez le savoir, plongez-vous dans ce roman glaçant impossible à lâcher !

Le conseil de lecture d'Éric Pessan

À lire par les plus grands, Éric Pessan l'a lu à l'âge de 20 ans, qui aiment avoir peur, Le tour d'écrou, d'Henry James, éditions Flammarion.

"Le tour d'écrou", d'Henry James (FLAMMARION)

Éric Pessan

Éric Pessan est auteur de nombreux romans adultes et jeunesse, de fictions radiophoniques, de textes de théâtre. Il anime également des rencontres littéraires et des débats, ainsi que des ateliers d’écriture.

Éric Pessan (@BEAUGUION FRANCOISE)

Une autre lecture

Le Loup, de Mai Lan Chapiron, Éditions de La Martinière (septembre 2020).

Même si le criminel prend la "gueule" du loup, aucun détour n'est pris dans cette histoire très explicite sur l'inceste. Miette est l'héroïne de cet album dans lequel le loup lui demande de garder "le secret poison". Un livre tristement nécessaire de prévention et de dépistage pour les enfants, qu'il faut accompagner dans cette lecture.

"Le Loup" de Mai Lan Chapiron (Éditions de La Martinière)

