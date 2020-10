franceinfo junior livres. Il s'appelle "Chien pourri" et c'est la star de cet automne !

"Chien pourri et la poubelle à remonter le temps !" de C. Gutman & M. Boutavant (EDITIONS L'ECOLE DES LOISIRS / Mouche)

Chien pourri et la poubelle à remonter le temps !, de Colas Gutman est illustré par Marc Boutavant, collection Mouche, éditions L’école des loisirs, à lire à partir de 6 ans (octobre 2020).

Il sent la sardine, il est couvert de puces, et son pelage ressemble à une vieille moquette râpée. Pour ne rien arranger, il est aussi bête qu’il est moche. Colas Gutman

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Chien pourri et la poubelle à remonter le temps !" Nicolas Gutman / Version intégrale de l'ITV --'-- --'--

Colas Gutman est le créateur et l’auteur du fameux Chien pourri. Ce petit chien moche, il faut bien le dire, mais tellement attendrissant, drôle et attachant, est le héros d’une série de romans de première lecture, et c’est un peu la star de cet automne !

Une histoire de Chien pourri commence et se termine toujours dans une poubelle. Cette fois, la poubelle permet à nos deux complices de remonter le temps. Ils aimeraient retourner au temps d'avant, celui où Chaplapla n'était pas tout plat car il n'était pas encore passé sous les roues d'un camion poubelle...

A chacune des aventures, drôles et émouvantes, qui arrive à Chien Pourri et à son fidèle ami Chapapla, on retrouve des thèmes chers à Colas Gutman : l'amitié, l’acceptation de l’autre malgré ses différences, savoir aller au-delà des préjugés, et surtout toujours garder une bonne dose d'humour... Il évoque aussi des sujets d’actualité. Dans Chien pourri et la poubelle à remonter le temps ! Il s'agit d'internet, des réseaux "chauds chiots", des phénomènes de mode...

Chien pourri c’est aussi, depuis la rentrée, une série d'animation réalisée par Davy Durand, avec Vincent Patar, et Stéphane Aubier pour la télévision (sur Okoo et FranceTV). Elle est maintenant aussi disponible en DVD avec deux titres : Chien pourri et Chaplapla et Le Noël de Chien pourri. Chacun des DVD présente 6 épisodes de 13 mn.

"Chien pourri et Chaplapla" (ARTE EDITIONS)

"Le Noël de Chien pourri" (ARTE EDITIONS)

Depuis le 7 octobre, à voir au cinéma, Chien pourri, la vie à Paris, le film d'animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier.

Avec Chaplapla, son fidèle complice, et Chien Pourri, les plus jeunes vont pouvoir découvrir un Paris comme ils ne l'ont jamais vu. Quelle joie d'arpenter les rues de la capitale pour vivre de nouvelles aventures, même si parfois ce n'est pas de tout repos... Mais ce qu'il y a de bien, c'est que nos amis retombent toujours sur leurs pattes !

A découvrir aussi pour les plus grands, parents et enseignants, le podcast de Little KMBO qui donne la parole à l'éditrice, aux auteurs et aux artistes de Chien pourri.

"Chien pourri, la vie à Paris", film d'animation de D. Durand, V. Patar, S. Aubier (Little KMBO)

Le conseil de lecture de Colas Gutman

Marcellin Caillou, de Sempé, éditions Gallimard jeunesse (1989 et à lire à partir de 8 ans).

Un album qui m'a énormément touché lorsque j'étais enfant. C'est l'histoire d'un petit garçon qui devient tout rouge, tout le temps. Il ne comprend pas pourquoi, et il tombe sur un voisin, René Rateau, qui lui éternue tout le temps. Et c'est leur histoire d'enfants différents. Ils sont un peu chiens pourris eux-aussi ! Colas Gutman

"Marcellin Caillou" de Sempé (GALLIMARD)

Colas Gutman

Colas Gutman a écrit son premier livre dans la collection Mouche : Rex, ma tortue, puis il a continué de raconter des histoires avec Journal d’un garçon ou encore Rose. En 2012, avec L'enfant, il reçoit le Prix Sorcières des premières lectures, et c'est en 2013 qu'il invente Chien Pourri. Le complice de Colas Gutman ne s’appelle pas Chaplapla, mais Marc Boutavant, et c'est lui qui signe les illustrations des 14 romans qui existent aujourd'hui...

Colas Gutman... "revu" par Marc Boutavant ! (© M. Boutavant / L’école des loisirs)

