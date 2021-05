franceinfo junior livres. Gurty et ses drôles de péripéties canines avec Bertrand Santini

"Gurty", tome 9, "La revanche de Tête defesses", de B. Santini (EDITIONS SARBACANE /PEPIX)

Le Journal de Gurty, tome 9, La revanche de Tête de fesses Bertrand Santini, livre illustré dans la collection Pépix des éditions Sarbacane (mai 2021).

Nul doute, cette petite chienne Gurty, l’héroïne de la série Le Journal de Gurty, est la lecture adorée des 7-12 ans !

Gurty est une petite chienne Parisienne qui tient son journal intime. Elle passe toutes ses vacances avec son "humain", son maître Gaspard, en Provence. Elle y retrouve avec grande joie sa super copine et congénère Fleur, et avec moins de joie son ennemi juré, le chat des voisins, de la famille des Caboufigues, Jean-Jacques, surnommé "Tête de fesses".

Dans cet épisode, Tête de Fesses annonce qu’il attend la venue de Madame et de ses 3 petits : grande nouvelle il est Papa ! Et Tête de fesses est bien décidé à former ses chatons à devenir un commando prêt à en découdre avec notre cher duo canin...

Tout comme La Fontaine disait : "Je me sers d’animaux pour instruire les hommes", on pourrait dire de lui : "Santini se sert des animaux pour instruire les jeunes". Il aborde dans ses livres beaucoup de sujets liés à la nature humaine, ou à notre environnement. Pas de morale, mais des pistes de réflexion et des petits messages toujours passés avec humour et fantaisie… Une vraie "philosophie signée Gurty".

Beaucoup de blagues, de bêtises, font aussi tout le charme de cette série qui procure tout simplement la joie de lire. Déjà plus de 200 000 exemplaires écoulés en 5 ans pour les huit premières histoires de Gurty. Il faut dire que les libraires n’hésitent pas à les conseiller, même aux enfants les plus "réfractaires" à la lecture. Et les dessins y sont pour beaucoup bien sûr : le récit en est truffé, c’est le cas de le dire, et ils sont tous irrésistibles !

Messieurs, Dames, chers jeunes lecteurs, il ne vous reste plus qu’à "Demandez le journal !", Le Journal de Gurty bien sûr !

Bertrand Santini

Bertrand Santini (@A. Dufer)

Bertrand Santini est un auteur jeunesse. Il a d’abord exercé le métier de graphiste avant de se consacrer à l’écriture pour des séries d’animation. Le premier tome du Journal de Gurty est paru en 2015. Dernièrement, il a publié aussi Le Flocon un album magnifiquement illustré par Laurent Gapaillard et paru aux éditions Gallimard, à lire à partir de 13 ans.

"Le flocon", B. Santini et L. Gapaillard (GALLIMARD JEUNESSE)

Le conseil de lecture de Bertrand Santini

Calvin & Hobbes de Bill Watterson, éditions Hors collection.

"Calvin et Hobbes", B. Watterson (HORS COLLECTION)

Et d'autres idées de lectures

Les Schtroumpfs, cela ne vous a pas échappé sans doute, ni à vos petits lutins surtout, font leur grand retour dans une nouvelle série animée en 3D sur la chaîne TFOU, depuis ce dimanche 9 mai. Ces charmants compagnons, inventés par Peyo en 1958, fêtent cette année, et on ne le dirait pas, leurs 63 ans !

Alors pour prolonger leurs aventures sur les écrans et donner aussi l'envie de lire, on peut les retrouver en bande dessinée ou, pour les plus jeunes, en une série d'albums intitulés Grandir avec les Schtroumpfs aux éditions Le Lombard.

"Grandir avec les Sctroumpfs" (LE LOMBARD JEUNESSE)

Beaucoup plus sérieusement, et à lire absolument à partir de 7 ans, Le petit livre pour parler des enfants migrants de Sophie Bordet-Petilon, avec la préface du docteur Xavier Emmanuelli, illustré par Pascal Lemaître, paru aux éditions Bayard (avril 2021).

Nour a fui son pays la Syrie, la famille de Faisal a enfin reçu ses papiers... Cet album permet aux parents de donner des explications sur ces destins familiaux bouleversés par la pauvreté, la violence, ou la guerre, et ces personnes contraintes à fuir leurs pays. Il permet aussi d'aborder les questions essentielles de l'acceptation de l'autre, de la vie en communauté, mais aussi de la valeur du partage et du don.

"Le petit livre pour parler des enfants migrants" (BAYARD JEUNESSE)

Et pour les plus grands, à partir de 13 ans, un moment de lecture qui vous fera vibrer et frissonner, Un été avec Albert , vient de paraître aux éditions Flammarion jeunesse. Courrez illico chez votre libraire préféré et promis, nous, on en parle avec Marie Pavlenko très bientôt !

"Un été avec Alvert", M. Pavlenko (FLAMMARION JEUNESSE)

