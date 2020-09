franceinfo junior livres. "Faîtes la tête", le premier roman jeunesse du réalisateur et dessinateur Patrice Leconte

"Faîtes la tête", de P. Leconte (FLAMMARION)

Réalisateur et scénariste d’une trentaine de films incontournables du cinéma français, Patrice Leconte est l'auteur de Faîtes la tête, paru aux éditions Flammarion (septembre 2020), à lire à partir de 10 ans.

Depuis toujours, j’aime regarder les gens. Aux terrasses des cafés, dans la rue, sur les plages ou dans le métro. Et j’en suis arrivé à cette constatation aveuglante : les gens ont tous une tête différente... Alors, pour y voir plus clair, j’ai tenu à me plonger dans ce qui sera sans doute l’œuvre de ma vie : un catalogue de toutes les têtes possibles. Patrice Leconte

César pour Ridicule, père des Bronzés ou encore Mari de la coiffeuse, on connaît bien la "tête de" réalisateur et de scénariste de Patrice Leconte, mais beaucoup moins celle qui fait de lui un dessinateur et un auteur jeunesse !

Dans ses huit portraits originaux de Tête de Linotte, Tête de Lit, Tête de Clou, Tête de Gondole, Tête de l’Emploi, Tête de Gland, Tête de Mule et bien sûr de Tête de Nœud, Patrice Leconte nous offre des petites fictions, délicieusement absurdes et drôles, que l'on peut même lire en famille pour partager un vrai joyeux moment de lecture !

Pour les plus grands

C'est aussi la sortie du premier tome de la bande dessinée Deux passantes dans la nuit, dont le scénario est signé Patrice Leconte et Jérôme Tonnerre, et les dessins Al Coutelis. Paru aux éditions Grand Angle cet album, intitulé Arlette, porte sur la longue nuit de deux jeunes femmes, Arlette et Anna. L'une sort tout juste de prison, l'autre vient de se faire mettre à la porte du cabaret dans lequel elle travaillait. Tout semble les opposer et pourtant elles vont être amenées à faire ensemble une traversée dans le Paris désert de l'Occupation...





"Deux passantes dans la nuit", tome 1 "Arlette", de P. Leconte, J. Tonnerre et A. Coutelis (GRAND ANGLE)

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - FAITES LA TETE, P. LECONTE VERSION INTEGRALE --'-- --'--

Le conseil de lecture de Patrice Leconte

Toutes les bandes dessinées des aventures de Tintin :

J'ai lu environ 40 fois chaque album de Hergé de Tintin. Je les ai lus même en étant adulte. Je ne me lasse pas de ça. Il y a un talent narratif dans tout ça qui m'enchante, qui m'a enchanté, et qui continue à enchanter les générations à venir...

Divers albums de "Tintin". (MAXPPP )

Et puisque l'on parle bande dessinée, c'est aussi la rentrée pour BD 2020 lancée par le ministère de la Culture. Des expositions, des rencontres, des conférences et des ateliers sont organisés partout en France autour du 9ème art. Tout le programme est à retrouver ici. Vous pouvez par exemple partir à Bastia qui fait son festival à contretemps. BD à Bastia s'est adaptée aux circonstances exceptionnelles relatives à la pandémie. Ce week-end de nombreuses rencontres sont prévues mais la manifestation ne s'arrêtera pas là, elle va se déployer sur plusieurs mois. Pour en savoir plus, c'est là !

BD A BASTIA (© Blutch / Una Volta 2020)





Patrice Leconte

Patrice Leconte est réalisateur et scénariste d’une trentaine de films incontournables du cinéma français. Il a débuté sa carrière au début des années 70 pour le magazine hebdomadaire Pilote, et a repris ses pinceaux récemment pour l'Imagerie d'Epinal qui lui avait commandé des portraits. C'est ce travail qui lui a inspiré Faîtes la tête, son premier album jeunesse.

(ANG?LIQUE SUREL / MAXPPP)





Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonnes lectures à tous !