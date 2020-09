franceinfo junior livres. "Enquêtes aux jardins", le "polar botanique " de Guillaume Le Cornec

"Enquêtes aux jardins, Les pommes de l'apocalypse", de G. Le Cornec (EDITIONS DU ROCHER)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Enquêtes aux jardins, tome 1, Les empoisonneurs co-écrit avec Romain Veilletet (juin 2019) et maintenant le tome 2, Les pommes de l’apocalypse, de Guillaume Le Cornec, éditions Syros (Septembre 2020). A lire à partir de 10 -11 ans.

La prof darda un regard intrigué et amusé sur cette brillante élève solitaire. Emma était une jeune fille singulière, d’une maturité et d’une intelligence hors du commun et qui semblait ne pas avoir besoin des autres pour être heureuse. Emma avait la botanique dans le sang. Guillaume Le Cornec - "Enquêtes aux jardins"

Emma et Lucas, les deux jeunes héros passionnés de botanique dont on fait connaissance dans le tome 1 des Enquêtes aux jardins, font désormais partie de la très secrète "Guilde des jardins du Roi" et forment un duo de choc pour percer des mystères en lien avec les jardins botaniques de Nantes, puis de Rouen. Dans ce tome 2, leur mentor en botanique, Jean-Marie James Ecolloyd, leur propose de participer à une grande exposition internationale sur le fruit le plus consommé au monde : la pomme. Ce qu'il ne leur dit pas, c'est qu'il compte bien sur eux pour résoudre le mystère des vergers normands empoisonnés...

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "Enquêtes aux jardins", G. LE CORNEC / VERSION INTEGRALE DE L'ITV --'-- --'--

Pour compléter cette lecture

Enquêtes aux jardins, tome 1, Les empoisonneurs co-écrit avec Romain Veilletet (juin 2019)

"Enquêtes aux jardins, Les empoisonneurs", de G. Le Cornec et R. Veilletet (EDITIONS DU ROCHER)

Une exposition virtuelle téléchargeable intitulée La pomme dans tous ses états.

Cette exposition est proposée par Guillaume Le Cornec avec les éditions du Rocher, en partenariat avec la ville de Rouen, le magazine Sciences et Vie junior et l'association des Jardins botaniques de France et des pays francophones.

"La pomme dans tous ses états !", exposition virtuelle (@enquêtesauxjardins.fr)

Guillaume le Cornec propose aussi d'écouter sur franceinter, en direct ou en podcast, l'émission de Mathieu Vidard, La tête au carré, l'émission qui propose de parler de "Nature, climat, pollution, idées, engagements, solutions : toute l’actualité de la planète pour imaginer le monde d’aujourd’hui et de demain".

Et le conseil de lecture de Guillaume Le Cornec est Tom Sawyer de Mark Twain et la suite, Les aventures de Huckleberry Finn.

"Les aventures de Tom Sawyer", de M. Twain (FOLIO JUNIOR)

Guillaume Le Cornec

Auteur des deux premiers volumes de la trilogie des Les Jaxon, L’île aux Panthères, suivi de La presqu’île empoisonnée (2017-2018), Guillaume Le Cornec dirige aussi les collections jeunesse des éditions du Rocher.

Guillaume Le Cornec (@Nicolas Guerbe)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

ET A NOTER DANS L'AGENDA

Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis : il devrait avoir lieu du 2 au 7 décembre 2020, à Montreuil, mais pas seulement !

Cette année, et étant données les circonstances liées à la pandémie, il prend une dimension nationale. Partout en France, dans les librairies, les bibliothèques, les écoles et centres sociaux partenaires du Salon, il y aura des rencontres, des lectures, des expositions... Et grande nouveauté aussi, le Salon arrive sur vos écrans en créant sa propre chaîne et proposera six jours de programmes dédiés à la littérature jeunesse à suivre en direct et en replay, en ligne, sur la TNT et toutes les box Internet... Bref, là aussi, plus aucune excuse pour ne pas être au rendez-vous !

Et pour les jeunes qui souhaitent devenir juré des prix du Salon, "Les Pépites", vite, vite, vite, il est encore temps de s'inscrire ! Et toutes les informations pour l'inscription sont à voir ici.

Bonnes lectures à tous !