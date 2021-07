franceinfo junior livres. Bertrand Fichou, lauréat du Prix "Le goût des sciences jeunesse 2021"

"La naissance du monde en cent épisodes", de B. Fichou et F. Grattery (BAYARD JEUNESSE)

La naissance du monde en cent épisodes, de Bertrand Fichou, illustré par Florent Grattery, paru aux éditions Bayard jeunesse (mai 2020), vient de remporter le Prix "Le goût des sciences jeunesse 2021".

Le Prix "Le goût des sciences"

Initié et soutenu par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Prix "Le goût des sciences" est chaque année l'occasion de promouvoir l'écrit scientifique accessible au plus grand nombre. Il se décline en un Prix "adulte" et en un Prix "jeunesse". Cette dernière catégorie récompense un ouvrage destiné aux 9-13 ans.

Les deux autres ouvrages sélectionnés pour cette 12e édition étaient : Crottes, d'Emmanuelle Grundmann et Giulia Lombardo, aux éditions Fleurus et Sophie Germain,de Sylvie Dodeller, aux éditions L'école des loisirs.

La naissance du monde en cent épisodes

La naissance du monde en cent épisodes de Bertrand Fichou est un travail de synthèse incroyable et un sacré défi : 300 pages et presque 1 kilo pour ce livre ! Il fallait bien ça, pour raconter 14 milliards d’années de l'origine de la vie et la grande histoire de l’Évolution.

Dans ce livre il y a aussi les très belles illustrations signées Florent Grattery. Elles sont comme des tableaux qui s'accordent très bien avec le côté scientifique du texte.

Le livre se termine par un chapitre appelé "L'avenir de la Terre est entre nos mains", car l'histoire est loin d'être finie :

Chacun de nous à son rôle à jouer. C'est à nous, c'est à toi, de continuer d'écrire cette incroyable histoire du monde. Bertrand Fichou

Bertrand Fichou

Bertrand Fichou (@Bayard)

Bertrand Fichou est rédacteur en chef des magazines Youpi et Images Doc, et il a aussi écrit de nombreux livres pour, justement, rendre la science accessible aux plus jeunes.

À vos agendas

Partir en livres, c'est la manifestation du début des vacances d'été à ne pas rater ! Cette opération lancée à l’initiative du ministère de la Culture, se déroule jusqu’au 25 juillet, partout en France métropolitaine et ultramarine. Elle est donc l'un des premiers temps forts de "La lecture, grande cause nationale", annoncée par le président de la République. Le thème de cette 7e édition est : Mer et Merveilles.

Soledad Bravi a signé la belle affiche, Yannick Bestaven et Oxmo Puccino sont les deux autres parrains de l'événement. Alors n'hésitez pas à plonger dans le grand bain de la lecture et c'est à vous de vous concocter un programme au fil des pages selon vos envies... Voir la carte des événements !

"Partir en livres, Mers et merveilles", desssin de Soledad (Centre National du Livre)

Le Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis vous donne rendez-vous en version "mobile", à la rencontre des publics de 27 villes du départements jusqu'au 25 juillet.

Avec kibookin.fr Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites.

Belles lectures estivales à tous !