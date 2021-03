franceinfo junior livres. 400 ans, ça se fête ! Et "Vive La Fontaine !" avec Dominique Brisson

"Vive La Fontaine !", de D. Brisson et G. Doulbeau (COURS TOUJOURS EDITIONS)

Vive La Fontaine ! de Dominique Brisson et Géraldine Doulbeau est publié aux Éditions Cours Toujours, à lire à partir de 9 ans (mars 2021)

Je me sers d’animaux pour instruire les hommes. Jean de La Fontaine

Et cela fait maintenant près de quatre siècles que cela dure !

Cette année, nous fêtons un jeune gentilhomme : le Sieur Jean de La Fontaine, né en 1621, il a 400 ans. Un bien bel âge à célébrer, et la maison d'éditions Cours Toujours ouvre dès maintenant les festivités avec cet album documentaire intitulé Vive La Fontaine !

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - Ecoutez l'intégralité de l'entretien avec Dominique Brisson --'-- --'--

La vocation de La Fontaine pour l’écriture est-elle venue très jeune ?

Comment est arrivée cette invention, ou plutôt ce goût des Fables ?

Jean de La Fontaine avait-il un lien particulier avec les animaux ?

Dans ce livre, on apprend que Jean de La Fontaine était un grand ami de Molière et aussi le cousin par alliance de Racine.

Est-ce que cela l’a aidé dans sa carrière pour obtenir les faveurs du Roi ? La Fontaine était-il apprécié de Louis XIV ?

Était-il fainéant ? Certainement pas !

Académicien, La Fontaine est un poète et un écrivain "complet". Il a écrit pour tous les genres : romans, théâtre et même de l’opéra et des chansons, et il a surtout inventé plus de 200 fables ! Une chose est sûre, il ne manquait pas d'humour sur lui-même. Dans ce livre, les autrices mettent en avant quelques archives et vous pourrez notamment y lire l'épitaphe inscrite au Père-Lachaise sur son cénotaphe :

Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fonds avec le revenu, tint les trésors chose peu nécessaire. Quant à son temps, bien le sut dispenser : deux parts en fit, dont il soulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Jean de La Fontaine

Les éditions Cours Toujours, sont implantées dans la région de L'Aisne, là où se trouve la maison natale de Jean de La Fontaine, à Château-Thierry. N'hésitez pas à y faire une petite visite dès que la situation sanitaire le permettra, et que le musée pourra à nouveau ouvrir ses portes...

En attendant, vous l'aurez compris, vous pouvez d'ores et déjà vous plonger dans ce petit livre documentaire plein de surprises et de découvertes sur le plus fabuleux des fabulistes ! Tout est pensé de manière ludique pour que les plus jeunes s'intéressent à la vie et à l'oeuvre de Jean de La Fontaine.

Les autrices

Géraldine Doulbeau et Dominique Brisson (COURS TOUJOURS EDITIONS)

Dominique Brisson qui nous a présenté Vive La Fontaine ! est aussi la directrice des éditions Cours Toujours.

Géraldine Doulbeau est autrice et aussi directrice de la médiathèque de Château-Thierry

Encore des fables...

Et aussi à écouter ! Voici 17 fables chaleureusement racontées en musique par le petit-fils de l’acteur Fernandel, Vincent Fernandel, et illustrées par les dessins tout en finesse de Charlotte Molas. Livre-CD Les fables de La Fontaine, à partir de 3 ans, Fleurus éditions (octobre 2020).

"Les fables de La Fontaine racontée par Vincent Fernandel" et illustrées par Charlotte Molas (FLEURUS EDITIONS)

Il n'y a pas d'âge pour les entendre : 10 fables de La Fontaine, et elles sont toutes en boîtes ! Imaginées par Estelle Lecoq, elles sont remplies d'humour et de poésie, elles sont colorées et ludiques, et elles s'adressent aux tout-petits à partir de 2 ans, éditions La Marmotière (février 2021).

"10 fables de La Fontaine", mises en boîte par E. Lecoq (LA MARMOTIERE EDITIONS)

La fourmi, l'oiseau et le vaste monde, éditions Courtes et Longues (mars 2021). De très beaux dessins de Valérie MIchel et une fable inventée par Niels Thorez très rigolote que Jean de La Fontaine lui-même aurait sûrement appréciée ! Celle d'une fourmi, un peu mythomane sur les bords, qui parcourant un globe décoratif de salon, raconte à qui veut bien l'entendre qu'elle a voyagé dans le monde entier. Un oiseau s'attarde et l'écoute, puis sort de ses gonds... et ça vaut le détour de l'entendre avant de s'en aller... faire le tour du monde bien sûr !

Tenez ! Saviez-vous que la Terre est ronde, Et que les océans sont bleus ? Saviez-vous qu'il n'y a pas un pôle, mais deux ? - Moi ? Non, je l'ignorais, moque l'oiseau. Sur ce, il s'impatiente et monte à l'assaut. Niels Thorez

"La fourmi, l'oiseau et le vaste monde ", de N. Thorez et V. Michel (EDITIONS COURTES ET LONGUES)

Et d'autres idées à lire...

Petits poids plume, de Jo Witek et Charles Berberian. À lire à partir de 5 ans, éditions Acte Sud junior (mars 2021).

Il a le poing plus gros que sa tête et il ne pense qu'à la bagarre. Il s'appelle Benoît-Jean, enfin Benji, c'est son surnom, "un pur nom de champion" ! Du moins il en est persuadé, jusqu'au jour où il tombe nez à nez avec une charmante poids plume, Victoire-Aline, enfin Vic-Ali... Et s'il profitait tout simplement un peu de la vie et nous avec lui ?

"Petit poids plume", de Jo Witek et C. Berberian (ACTES SUD JUNIOR)

Et tous les livres du palmarès du Prix des Sorcières 2021 (d'après une sélection de l'Association des librairies spécialisées pour la jeunesse et de l'Association des bibliothécaires de France). Tous ces ouvrages "boxent" dans différentes catégories (six au total : tout-petits, albums, premières lectures, romans 9-12 ans, romans ados, et documentaires) et les lauréats sont :

"Carrément beau mini" : Juste un fraisier, d'Amandine Laprun, éditions Actes Sud Junior

"Carrément beau maxi" : Nuit étoilée, de Jimmy Liao, traduction Chun-Liang Yeh, éditions HongFei

"Carrément Passionnant mini" : Quand les escargots vont au ciel, de Delphine Vallette, illustrations Pierre-Emmanuel Lyet, éditions Seuil Jeunesse

"Carrément Passionnant Maxi" : Alma, le vent se lève, de Timothée de Fombelle, illustré par François Place, éditions Gallimard Jeunesse

"Carrément Sorcière fiction" : Migrants, d'Issa Watanabe, éditions La Joie de Lire

"Carrément Sorcière non fiction" : La fabuleuse histoire de la terre, d'Aina Bestard et le Musée des Sciences de Barcelone, traduction Philippe Godard, éditions Saltimbanque.

2021 (PRIX DES SORCIERES)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour en librairie !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonne semaine et belles lectures à tous !