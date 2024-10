Nouvelle loi immigration et rémunération des élus, dans franceinfo et vous du lundi 14 octobre

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Alors que le gouvernement a annoncé dimanche 13 octobre qu'une nouvelle loi immigration arriverait au Parlement début 2025, après le vote fin décembre 2023 de la loi dite "asile et immigration" portée par Gérald Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur, ce lundi Paola a l'impression qu'il y en une chaque année. Plus qu'une impression pour Paolo, car si l'on prend ces 30 dernières années on compte plus d'une vingtaine de lois qui ont modifié la situation des immigrés en France. Sur le contenu, elle se demande : "la prolongation de la durée de détention dans des centres de rétention administrative, pour quoi faire ?" Antoine Deiana, de la cellule décryptage de franceinfo lui répond.

Anne, quant à elle, se demande "Pourquoi les politiques qui nous ont menés à ce désastre financier depuis 2017 ne rendent pas de compte financièrement, alors qu'ils ont augmenté les primes pour sénateurs et députés ?" Une question en écho avec celles de Laurent qui se demande "Pourquoi nos hommes politiques ne contribuent pas à l'effort national, en réduisant leur salaire de 1000 euros ? Et pourquoi le budget de l'Élysée va lui augmenter ?". Valentin Houinato leur répond. Olivier Costa, politologue, directeur de recherche CNRS au CEVIPOF, le Centre de recherches politiques de Sciences Po, fait le point sur ces revendications qui relèvent souvent d'un fantasme populiste.

Pour poser à votre tour une question dans franceinfo et vous, vous pouvez utiliser ce formulaire pour laisser un message vocal ou par écrit.