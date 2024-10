La taxation des transactions financières dans "franceinfo et vous" du lundi 21 octobre 2024

franceinfo et vous La rédaction de franceinfo, Marie Bernardeau, Frédéric Carbonne Du lundi au vendredi à 12h47 et 14h17

Alors que le gouvernement de Michel Barnier tente de faire adopter, tant bien que mal, son projet de budget pour l'année 2025 en ce mois d'octobre 2024, les discussions en commission et à l'Assemblée nationale s'éternisent sur les différents moyens à employer pour augmenter les recettes publiques. Un auditeur, surnommé Trash, participe au débat et s'interroge sur la TTF, la taxe sur les transactions financières de 0,3% qui rapporte moins de 2 milliards par an : "La question est sans doute naïve, et je m'en excuse à l'avance, mais la voici tout de même : imaginons qu'elle s'applique, sans même en augmenter le taux, à toutes les transactions. Cela pourrait rapporter 90 milliards d'euros.". Vincent Drezet, ancien Secrétaire Syndicat National Unifié des Impôts, coauteur de "15 idées reçues sur la fiscalité" paru en 2012 aux éditions Les Liens qui Libèrent et désormais porte-parole d'Attac lui répond, et reconnaît une "bonne idée".

Une mesure qui avait déjà été envisagée, en 2017 notamment, où il avait été prévu d'élargir l'assiette de la taxe. Mais lorsqu’"Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, au nom de l'attractivité de la place boursière de Paris, il a supprimé cet élargissement" regrette Vincent Drezet."Le numérique ayant fait des progrès, nous sommes désormais capables de tracer l'ensemble des flux financiers. La vraie opposition à cette mesure, elle est politique. On pourrait augmenter l'assiette de la taxe." affirme le porte-parole, qui s'appuie sur les exemples espagnol, italien et même britannique.

