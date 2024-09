L'exécution des peines en France, les "socios" des clubs de sports et la pâte à tartiner El Mordjene dans "franceinfo et vous" du mercredi 25 septembre 2024

Mercredi 25 septembre, les auditeurs s'interrogent sur les tensions entre la Justice et l'Intérieur au sein du nouveau gouvernement. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau martèle sa volonté de "rétablir l'ordre" et appelle à "changer une politique pénale qui, depuis très longtemps, a laissé s'installer ce droit à l'inexécution des peines". Le garde des Sceaux, Didier Migaud, lui réplique que "la justice est indépendante" et que "le taux d'exécution des peines n'a au contraire jamais été si élevé". Isaak note ces dissensions et se demande : "En France, n'envoie-t-on pas en prison les gens condamnés ? La justice, est-elle débordée ou sommes-nous laxistes ?"

La deuxième interrogation porte sur les "socios", les supporters actionnaires, des clubs de sports professionnels. Rémi aimerait qu'on lui explique "en quoi consiste le principe des mouvements de socios qui se mettent en place çà et là dans de nombreux clubs professionnels français, en particulier de football."

Pour finir, Victor interpelle la Cellule Vrai ou Faux de franceinfo "On voit, dit il, beaucoup d'articles passer sur l'interdiction de la pâte à tartiner El Mordjene. Pourriez-vous vérifier cette information ? "

