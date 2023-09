28.000 fans de la Karmine Corp à Paris La Défense Arena, ce samedi 16 septembre : "On veut montrer qu'on est un des plus grands clubs du monde" écouter (4min)

Près de 30.000 personnes vont assister ce samedi soir 16 septembre, au KCX3 organisé par la Karmine Corp, à la Paris La Défense Arena de Nanterre. Ce club d'esport français ultra populaire souhaite marquer les esprits avec cet événement record en France et en Europe. Entretien avec son PDG, Arthur Perticoz.

Temps de lecture : 4 min

À deux mois de son troisième anniversaire, et une semaine après son quatrième titre européen sur le jeu League of Legends, la Karmine Corp organise ce samedi 16 septembre, à Paris La Défense Arena de Nanterre, son troisième Karmine Corp Experience, le KCX3.

Après une première édition, au sortir du Covid, au Carrousel du Louvre, et une deuxième édition à l'Accor Hotel Arena de Bercy, le club français, connu pour sa communauté de fans soudés et survoltés – le blue wall – atteint un sommet pour l'esport français. Entre 28.000 et 29.000 personnes sont attendues dans la salle, dans une ambiance électrique pour un show qui mêle matchs de jeux vidéo, concert et annonces sur le futur du club. C'est une success story pour les deux fondateurs, le youtubeur et rappeur Prime, et le streameur Kameto. Mais ils ne comptent pas s'arrêter là. Entretien avec le PDG du club, Arthur Perticoz.

franceinfo : Réunir près de 30.000 personnes à l'Arena de La Défense, qu'est-ce que cela représente pour la Karmine Corp ?

Arthur Perticoz : Remplir Paris la Défense Arena, c'est quand même assez exceptionnel. C’est quelque chose que seuls les plus grands artistes peuvent faire, que seuls les plus grands clubs de sports professionnels peuvent faire. Donc arriver à ce stade-là, c’est une énorme fierté pour nous tous, à la Karmine Corp, principalement pour les fondateurs, pour Kameto, pour Prime, qui ont monté ça de toutes pièces, de bric et de broc, jusqu'à réunir 28.000 personnes, c'est assez phénoménal.

Arthur Perticoz, PDG du club d'esport français Karmine Corp, veut marquer durablement les esprits avec le KCX3, organisé a Paris La Défense Arena ce samedi 16 septembre. (EMMANUEL DE WATRIGANT)

Vous remplissez des salles toujours plus grandes. Où vous arrêterez-vous ?

C'est vrai que la croissance des salles que l'on remplit est assez phénoménale. D’abord quelques milliers de personnes, puis Bercy, 12.000 places, et maintenant Paris La Défense Arena, où l'on va être 28.000 à 29.000 personnes. Le club a seulement trois ans en novembre 2023. Donc c'est extrêmement rapide, extrêmement fou comme accélération, et on se demande nous-mêmes où est la suite.

Est-ce qu'il y a une limite, est-ce qu'il y a une fin à tout ça ? L'avantage, là, c'est qu'on a une salle qui nous a permis de tester des choses, puisqu'elle va de 20.000 à 40.000 personnes. On se rend compte aujourd'hui qu'on est capable de faire 29.000, mais qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra faire un stade comme le Parc des Princes ou le Stade de France ?

Qu'est-ce qu'un show esport réussi pour la Karmine Corp ?

Pour moi un show esport réussi, mais de manière générale un show tout court, c'est quelque chose qui marque, dont on se souvient. Il n'y a rien de pire que d'aller au cinéma, à un concert, à un événement et d'avoir oublié six mois plus tard qu'on y a été. Donc nous ce qu'on veut, c'est marquer durablement les esprits. Et a fortiori parce que c'est un événement qui réunit toute la famille Karmine : les fans, les joueurs, les familles des joueurs, les agents, les éditeurs de jeux, des concurrents, les familles des fondateurs...

Donc on veut vraiment que ce soit un souvenir mémorable. J'aimerais qu'à la fin, on se demande si on est capable de faire mieux ? Parce que ça voudrait dire qu'on a vécu quelque chose de merveilleux, et que ça nous ouvre des aventures exceptionnelles pour la suite.

La soirée de la "Karmine Corp", équipe qui participe au championnant français d'esport de "League of Legends", au Carroussel du Louvre le week-end du 9 janvier 2022. (LAURIANE DELANOË / RADIO FRANCE)

Les KCX sont assez à part dans le monde de l'événementiel esportif ou sportif. À quoi vous servent-ils ?

Les KCX, c’est vraiment quelque chose d’unique puisque à date, on est quasiment le seul club au monde à pouvoir se le permettre. En France et en Europe, on est les seuls à oser, et encore plus avec cette taille-là. 28.000 personnes, c’est le plus gros événement mondial. Pour nous le but, c'est vraiment de réunir la communauté. Donc c'est un marqueur.

On sait que l'amour dure trois ans. Le club a trois ans. Et on veut qu'à la fin de cet événement, les gens se disent : "Ok mon amour ne dure pas trois ans, ça va continuer encore et encore". C'est un moment fort, un moment poignant.

Où en est la Karmine Corp dans son processus d'évolution ?

La Karmine a connu deux années phénoménales. Les deux premières années de croissance ont été dingues, tellement rapides ! De rien, à quelque chose qui est probablement l'objet le plus fulgurant de l'histoire moderne de l'esport. Et c'est pour cela que la troisième année, celle qu'on finit actuellement, était une année de stabilisation pour reposer des fondations, pour solidifier, pour consolider, pour s'assurer qu'on sera en capacité de passer encore une étape dans les prochaines années.

Ça nous a permis de faire en sorte que travailler avec ou pour la Karmine soit encore plus agréable, encore plus solide, que les gens aient des réponses à leurs questions, que les fans voient et ressentent une évolution sensible sur les sujets qui les concernent : le merchandising, l'événementiel, mais aussi sur la performance. Et tout cela va nous débloquer un certain nombre de choses, qu'on va pouvoir annoncer pendant ce Karmine Corp Experience 3.