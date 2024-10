Une campagne nationale de grande ampleur pour faire sortir de l’ombre le quotidien des aidants

Le service public de l’autonomie et le ministère des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, lance une campagne de communication nationale sur la réalité de vie des aidants jusqu’au 20 octobre.

Cette campagne a pour but de mettre en lumière les aidants, car selon le baromètre des aidants BVA/Fondation April, "un aidant sur deux en France s'ignore". L'objectif, c'est aussi de leur faciliter l'accès à l'information et aux aides disponibles. Toute cette démarche s'inscrit dans la stratégie de mobilisation et de soutien pour les aidants, jusqu'en 2027.

Selon Maëlig Le Bayon, directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, gestionnaire de la branche autonomie de la Sécurité sociale, un aidant sur deux ignore qu’il est aidant, alors qu’il consacre plusieurs dizaines d’heures par semaine aux côtés de son conjoint ou de son enfant handicapé.

"L’espérance de vie est plus faible chez les aidants de personnes âgées qui sont en couple, que chez les aidés." Maëlig Le Bayon, directeur de la CNSA à franceinfo



Une conscience sociétale du rôle de l'aidant

Toute la campagne (TV, radios, digital, affiches) a été construite avec des associations d'aidants et des aidants comme Jeanine, 71 ans, aux côtés depuis trois ans de son mari, atteint de la maladie de Parkinson. Pour elle, "c'est du matin jusqu’au soir. Les jours où on ne peut pas sortir, où on ne peut pas être aidé, on est 24h/24h avec la personne aidée et la famille".

"Au départ, on s’occupe de son mari, on est là avec lui, on ne se considère pas comme aidant, je n’avais personne qui venait m’aider." Jeanine, aidante à franceinfo

Quelques repères pour se sentir aidés et moins seuls

je t'Aide

Collectif interAssociatif des aidants familiaux

Association Française des aidants

Compagnie des aidants

Ma boussole Aidants

aidant.gouv.fr

Qu'est-ce que la CNSA qui a lancé cette campagne pour rendre visibles les aidants

Le baromètre des aidants BVA/Fondation April