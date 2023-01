Un nouveau métier à plus de 55 ans, c’est possible

Inflation, retraite ou pré-retraite, marché de l’emploi peu favorable, baisse de revenus et petites retraites : les plus de 55 ans se lancent dans de nouvelles activités professionnelles, plus adaptées à leur mode de vie.

Les plus de 55 ans se lancent dans de nouvelles activités professionnelles, adaptées à leur rythme, organisation de vie, contraintes familiales et organisation personnelle. Aujourd'hui, l'exemple d'un réseau de mandataires immobiliers.

Au sens de l'INSEE, seniors désigne les 50 ans et plus. Selon l’institut, c’est à partir de cet âge que les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi deviennent moins favorables au regard des autres catégories d’âge. Il est vrai, quand on regarde l'évolution dans le temps, la situation s'est améliorée dans la plupart des pays, la France y compris. Selon les Echos.fr d’octobre 2022, le taux d'emploi des seniors est de 56% environ aujourd'hui, il était de 29% à la fin des années 1990.



Un réseau immobilier qui parie sur les seniors

Depuis 2006, Proprietes-privees.com forme et accompagne son réseau dans la gestion quotidienne de son activité de mandataire immobilier. Chaque senior, membre du réseau, arrive avec son parcours de vie et son expérience professionnelle. Dès son entrée dans le réseau, il est pris en charge par un coach, qui l’accompagne au quotidien.

L'idée pour les seniors intégrants ce réseau : avoir une activité adaptée à leur organisation personnelle, pratiquer ce nouveau métier sans contrainte de lieux, et en fonction de son emploi du temps, avec la mise à disposition de nombreux services et outils digitaux, et aussi, être libre.

Pour permettre aux nouvelles recrues d’intégrer les spécificités du réseau et de démarrer rapidement leur activité, l’organisme de formation interne, certifié Qualiopi, propose des formations sur mesure, sur la vente, l'achat, l'estimation, la location.

Ce réseau indépendant basé à Nantes est adhérent à la FNAIM.