Téléthon 2022 à Dives-sur-Mer dans le Calvados

Pour le Téléthon 2022, un défi a été lancé par deux habitantes de Dives-sur-Mer (Calvados) toutes jeunes retraitées : Claudie Grassi et Marilyne Bastard, avec le soutien de la municipalité.

Une grande fresque à base de rouleaux de papier hygiénique. Depuis plusieurs semaines, une quarantaine de bénévoles de Dives, Cabourg et Grangues se réunissent avec les enfants des écoles d’à côté, pour peindre, couper, agrafer les rouleaux de papier toilette, afin de fabriquer des kilomètres des fleurs.

Sept panneaux sous les vieilles halles de Dives-sur-Mer

Chaque fleur sera vendue au moins 0,50 € et cela jusqu’au début de la semaine prochaine. Le résultat sera présenté dimanche 4 décembre au matin, la fresque de fleurs en cartons,Téléthon 2022 fera 17 mètres de long sur 2,50 mètres de haut, constituée de 7500 fleurs, elle sera présentée sous les vieilles halles de Dives, accrochée sur des panneaux.

La somme récoltée sera reversée en totalité à l’Association française contre les myopathies. Les commerçants et entrepreneurs de Dives ont déjà virtuellement achetés 3000 fleurs.

Le Téléthon, c'est jusqu'au dimanche 4 décembre. Kev Adams est le parrain de cette 36e édition.

