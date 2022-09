"Santé FOORMI" : une plateforme dédiée à l’univers aidants-aidés

Les aidants-aidés restent plus que jamais au cœur de l’actualité. Des solutions leur sont proposées, par exemple autour de la santé, pour des soins non programmés comme l’organisation de vie autour de la personne aidée.

Santé Foormi, c’est une solution d’accès à la santé. Cette plateforme a été créée pour faciliter l’accès aux soins non programmés, pour orchestrer les services de façon individualisée, en fonction de l’univers de soins et de santé de la personne aidée, en y intégrant son assurance.

1 français sur 5 est concerné par l’univers aidant-aidé (sondage BVA)

Selon Julien Mouchet, fondateur de cette plateforme,"Il ne s’agit plus de vendre de l’assurance pour de l’assurance, mais bien de permettre aux personnes d’accéder à la santé."

La plateforme Santé Foormi, nom facile à retenir, aide les aidants-aidés à s’y retrouver dans l’univers des soins avec la mise en place de différents points : application mobile pour les bénéficiaires, les aidants, les organisations, soutien administratif, support d’information sur les associations d’entraide, rappel et suivi des recommandations de l’équipe médicale, questionnaires de suivi (santé, services, qualité).

Mais aussi télé-suivi médical, observance thérapeutique : notifications et rappels prise + suivi des constantes via les dispositifs médicaux connectés, certifiés et intégrés, téléconsultations et téléexpertises avec des requérants et des dispositifs connectés, accès aux soins non programmés (prise de RdV, consultation / téléconsultation), CapitalSanté, symptôme checker, connexion au dossier numérique de santé, 2e avis médical.

La plateforme Foormi sera active dès novembre sur care.foormi.