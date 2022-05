"Memorizer", un outil et une appli pour une mémoire ordonnée

Le dimanche à 15h24 et 17h26

franceinfo seniors Frédérique Marié Le dimanche à 15h24 et 17h26

Memorizer est une appli qui a été pensée pour simplifier l’accès à nos souvenirs, en les centralisant dans un outil intelligent qui les rangent et les enrichissent grâce à l’intelligence artificielle.

Les missions de Memorizer sont simples

Préparer l’avenir : Memorizer nous permet de créer des to-do listes visuelles

Ranger ses souvenirs : notamment les photos

Améliorer sa mémoire et sa culture : Memorizer donne des points de repère et du contenu pour que chacun puisse développer sa propre mémoire et sa culture (lecture, films, séries, sorties, restaurants...), mémoire que vous pouvez partager avec une communauté de votre choix.

Protéger ses données personnelles : cette application peut devenir le coffre-fort de votre mémoire.

80% des utilisateurs sont des femmes

Cette application s'adresse évidemment à tout le monde. Les seniors dont les souvenirs s’effacent, les actifs qui stockent en ne se rappelant plus des dates, ni des lieux. Et les autres qui, comme tout le monde, sont confrontés chaque jour aux limites de la mémoire.

Memorizer a réalisé un sondage sur un panel de 1200 personnes.

- 71% prennent des photos pour se souvenir de choses qu’ils ne veulent pas oublier

- 70% constatent que ces photos finissent perdues dans la galerie de leur téléphone

- 60% aimeraient avoir une app qui leur permettrait de se souvenir de tout ce qu’ils ont fait ou aimeraient faire dans leur vie sociale et culturelle.

Les deux inventeurs de cette application, Charles Baron et Thomas Sales, sont deux amis dans le vent, qui n’oublient pas qu’oublier est une sorte de "mort sociale". Ils lancent en janvier 2020 leur propre projet, né d’un constat simple : la mémoire est ce que l’on a de plus précieux, or il est impossible de retenir tout ce que nous voudrions au quotidien.

En traitant d’un sujet très peu exploité d’un point de vue outil, la startup entend simplifier l’accès aux informations que nous souhaitons retenir, et qui pourraient se noyer à tout moment dans le flux de données qui abreuvent notre quotidien.