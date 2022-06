Les seniors et les jobs d'été

Les jobs saisonniers sont pourvus généralement par les jeunes et les étudiants. Mais depuis la pandémie la donne a changé, les seniors actifs et les retraités prennent le relais.

Selon Pôle Emploi, les "demandeurs d’emploi, retraités et seniors prennent davantage part aux travaux saisonniers". Entre 200 000 et 300 000 emplois saisonniers seraient encore à pouvoir pour cet été.

Les secteurs qui recrutent le plus : le secteur agricole, qui embauche plus de 820 000 saisonniers chaque année, le tourisme, les industries agroalimentaires, l'hôtellerie et la restauration, le commerce et la vente.

L'été de nombreux magasins recrutent. Ils renforcent leurs équipes pour la saison estivale et cherchent des vendeurs, des caissiers, des livreurs, des manutentionnaires.

Les services à la personne sont aussi une mine d'emplois : garde d'enfants, aide aux devoirs, promenade d'animaux, tâches ménagères, courses, aides ménagères, assistance informatique, jardinage.

- Le télémarketing, les transports, les banques et les assurances.

Les seniors peuvent postuler pour un job d’été

Le dispositif du "cumul emploi retraite" permet aux retraités du régime général de cumuler des revenus avec leur pension.

TeePy Job est une plateforme qui propose à la fois des offres d’emplois et des missions pour seniors mais aussi des profils de seniors en recherche de missions.