"Les Maisons de Marianne" : un habitat intergénérationnel

Une étude réalisée par l’institut OpinionWay pour Les Maisons de Marianne, confirme une prise de conscience forte des enjeux liés au vieillissement de la population et à la prise en charge des personnes dépendantes.

Selon trois quarts des Français, le regroupement de personnes âgées dans des établissements d'hébergement représente un risque d'exclusion de la société, de prise en charge inadaptée, et de souffrance des résidents.

Pour l’Insee, on entre dans la catégorie des "personnes âgées" à partir de 65 ans

Les Français, toutes générations confondues, s’accordent à penser que la perte d’autonomie, qui survient à 83 ans en moyenne, constitue le principal marqueur de la vieillesse (87%). Le "papyboom", et l’espérance de vie qui continue d’augmenter, 82 ans pour les hommes, et 87 ans pour les femmes en 2030, renforcent la proportion des personnes âgées dans la société.

L’état de santé général, bien meilleur que celui des générations passées, véhicule l’image de seniors actifs et dynamiques. Les Français ont un regard globalement positif sur l’avancée en âge, aussi bien celle de leurs proches (69%) que la leur (67%). La perception positive du vieillissement est plus marquée chez les principaux intéressés (80% chez les 65 ans et +) que chez les plus jeunes et particulièrement les 35-49 ans.

Près d’1 personne sur 10 est aujourd’hui âgée de 75 ans ou plus en France, et 1 habitant sur 8 en 2030, et 1 sur 6 en 2050. Selon les prévisions de l’INSEE. 2,5 millions de seniors sont actuellement en perte d’autonomie, ils seront 4 millions dans 30 ans. Phénomène relativement nouveau dans l’histoire de l’humanité, le vieillissement de notre société est devenu une réalité démographique.

Vieillir chez soi est un idéal souvent exprimé dans les enquêtes d’opinion

70% des Français considèrent que vivre entre personnes dépendantes est une très mauvaise chose, et souhaitent privilégier les environnements favorisant la mixité entre les générations ou entre personnes autonomes et dépendantes.

Alors que la pension moyenne de retraite était de 1389 euros par mois en 2019, (source Drees), tous régimes confondus, contre 2004 euros pour le prix mensuel médian d’une place en EHPAD (source CNSA), le principal critère de choix d’un hébergement adapté au vieillissement, repose assez naturellement sur son coût.

Selon cette enquête, le cadre de vie et une localisation en centre-ville, la fonctionnalité du logement et de ses équipements pour une meilleure autonomie ainsi que la proximité avec l’entourage familial, sont très importants.

Les Maisons de Marianne développent depuis plus de 13 ans un concept de logements intergénérationnels solidaires, adaptés au bien-vivre ensemble et au maintien à domicile des personnes âgées. En collaboration avec les collectivités et les bailleurs sociaux, la société propose un habitat solidaire participatif et inclusif, en maintenant le lien social, grâce à un accompagnement et une animation faisant appel aux habitants.

Près de 4500 personnes vivant dans 35 résidences bénéficient aujourd’hui de ce concept, principalement en Île-de-France, mais aussi en région PACA, Hauts-de-France, et plus récemment en Normandie et Nouvelle-Aquitaine.

Les Maisons de Marianne ont aussi lancé le concept de "Village de Marianne" en 2016, qui intègre la vie de quartier au sein d’opérations mixant positivement logement social, logement en accession et équipements (restaurant, ferme urbaine, espace culturel…).