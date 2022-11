Le premier label "Humanitude" pour un service à domicile

Le samedi à 15h56, 17h56 et 21h26

Le 8 novembre prochain, le 1er Label Humanitude sera remis à une association d'aides et de soins à domicile. Grâce au Label Humanitude, on sait maintenant qu'il existe des lieux de vie collectifs, où l’on peut se sentir chez soi, où les soins sont présents, solides mais discrets, dans des établissements ouverts.

Le concept de ce Label Humanitude

Créée voici 30 ans, l’humanitude est une petite révolution dans le monde de la gériatrie, du handicap et du soin. Inventée par deux anciens professeurs d’éducation physique et sportive, Yves Gineste et Rosette Marescotti, cette méthode propose une autre approche des soins dispensés aux personnes fragilisées (âgées, handicapées…).

Quel est le but de l'humanitude ?

Il s'agit de réhabiliter les personnes âgées dans leur dignité et d'améliorer les relations etre patients et soignants.

"Tout comme l'on a fini par admettre que le bébé était une personne à part entière, il reste encore un long chemin à parcourir pour les plus fragilisés d’entre nous, souvent affaiblis et parfois mal considérés, voire maltraités", souligne le Label Humanitude. C'est évidemment une réflexion qui amène à l'humanitude quand on est soignant.

L’humanitude fait partie des méthodes utiles pour une meilleure considération des personnes et de leurs besoins. S’engager dans le projet de labellisation, c’est valoriser sa structure, souder les équipes, les familles et les clients autour d’une démarche exigeante et qualitative. Toutes ces structures sont accompagnées selon leurs besoins, par les organismes de formation Humanitude : les Instituts Gineste-Marescotti.

La journée du 8 novembre est consacrée aux professionnels

Mais la soirée de remise des labels Humanitude 2022 est en accès libre pour le public. Cette année, remise officielle du premier Label Humanitude domicile, au service polyvalent d'aide et de soin à domicile (Spasad) de l'association Bien-Etre à Hazebrouk (59).

Ouverture au public de 18h à 20h30 au centre des congrès de la Cité des Sciences à Paris (ligne 7, station Porte de la Villette ou station Corentin Cariou)

En ce qui concerne Annie de Vivie, elle est membre du bureau d’Asshumevie, fondatrice du site agevillage.com, directrice des formations Humanitude, auteur de Vieillir debout, ils relèvent le défi : le Label Humanitude, chez Chronique sociale et 2e édition du guide pour les aidants J’aide mon parent à vieillir debout.