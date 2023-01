La Chine vieillit à grande vitesse

Selon les dernières statistiques démographiques chinoises, publiées lundi 17 janvier, le taux de natalité est à son plus bas niveau depuis plus de quarante ans en Chine, accélérant encore plus le processus de vieillissement de la population, déjà constaté il y a une dizaine d’années.

La population de la Chine a baissé en 2022, a indiqué mardi 17 janvier un organisme officiel chinois ; c'est la première fois depuis le début des années 1960. Au total, 9,56 millions de naissances ont été enregistrées l’an passé, contre 10,41 millions de décès, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS).



La population chinoise a baissé d’environ 850 000 personnes en 2022

Cette baisse aura des conséquences sur l’économie, la société et le système de retraite. La baisse de la population est une première depuis les années 60. En 2019, le taux de natalité était de 10,41 naissances pour 1 000 habitants. Selon le Bureau national des statistiques (BNS), le chiffre de l’an dernier serait même le plus bas depuis la fondation du régime communiste, en 1949.

Le système de santé, qui s’est largement amélioré, une meilleure qualité de vie, ont favorisé une espérance de vie plus longue. Selon les prévisions officielles de l’ONU, les personnes âgées de plus de 60 ans représentaient en 2020 déjà, 20% de la population totale chinoise, soit près de 300 millions de personnes.

Le vieillissement rapide de la population chinoise (le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, devrait atteindre 487 millions de personnes en 2050, soit 35% de la population contre 241 millions fin 2017) et la chute de la population en âge de travailler (près de 5,5 millions en moins l’an dernier, un déclin pour la sixième année consécutive).

Pour Oldyssey, Julia et Clément, deux jeunes reporters, ont visité "la planète vieux" pendant 1 an, et sont restés en Chine 1 mois. Leur livre, Un tour du monde de la vieillesse aux Editions Seuil et des podcasts racontent leur reportage au long cours.