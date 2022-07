L'été, les vacances chez les grands-parents

Le dimanche à 15h24 et 17h26

Il est loin le temps où être grand-mère signifiait garder ses petits-enfants à la maison en préparant des gâteaux. Aujourd'hui, les grands-mères sont jeunes, actives et hyperconnectées.

(FREDERIC ET SONIA LUCANO)

Grand-mercredi, plus qu'un média, est un univers et un nouveau site pour les nouvelles grands-mères ! Elles y trouvent tout ce qui peut les aider et les accompagner dans leur rôle auprès de leurs petits-enfants.

Autrement dit, des infos, des conseils, du vécu, des interviews, des billets d'humeur, des bonnes idées, du partage, de la bonne humeur avec par exemple la rubrique "A l’aventure" qui propose des idées loisirs et des sorties à vivre main dans la main avec eux (restaurants amusants, expositions, des conseils pratiques...).

En France, on devient grand-mère en moyenne à 54 ans. Les "jeunes" grands-mères adorent leurs petits-enfants et travaillent encore, pour certaines, voyagent, cuisinent, font du sport et s'adonnent à de multiples loisirs.

Selon Sophie Gaillet créatrice de ce site, "C'est du vécu" par exemple est une rubrique dans laquelle nous proposons aux grands-mères de mieux appréhender leur rôle, des dossiers dans lesquels nous décryptons leurs droits en tant que grands-parents ou encore un article sur la distance avec leurs petits-enfants, sujet majeur dans les familles recomposées".

Vient de sortir également Je cuisine pour mes petits-enfants un livre de 80 recettes concoctées par Grand-Mercredi aux Editions First.

A venir en septembre 2022 : Le livre pour répondre à toutes les questions de ses petits-enfants par le site Grand Mercredi avec près de 150 questions : Pourquoi le ciel est bleu, pourquoi les araignées rentrent dans la maison, pourquoi l’arc-en-ciel n’est pas là tous les jours... Des questions de société, des questions plus philosophiques, des questions sur l’environnement familial.