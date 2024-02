Génération climat contre ok boomers ?

Faut-il opposer une jeunesse engagée dans la cause environnementale à des seniors égoïstes, qui seraient indifférents à cette situation ? Serge Guérin, auteur du livre "Et si les vieux aussi sauvaient la planète ?" tente de répondre à ces questions.

Pour sortir de l’opposition entre la "génération climat" et "OK boomers", il faut faire place à la réflexion et à l’action entre générations, c'est ce qu'explique Serge Guérin dans son livre Et si les vieux aussi sauvaient la planète ? paru aux éditions Michalon.

Une étude menée en 2022 dans une dizaine de pays, montre que plus de la moitié des jeunes pensent que "l’humanité est condamnée". Mais les choses sont plus compliquées. L'auteur et sociologue Serge Guérin tente de balayer ce discours assez méprisant sur les seniors, accusés de ne rien faire pour le climat, alors qu'ils porteraient la responsabilité de la situation.

"On ne vivra pas dans un monde formidablement écologique si on est tout seul dans son coin, ça ne marchera pas. L'écologie première, c'est comment on a une relation intelligente, pacifique, bienveillante avec les autres, et l'écologie, comme la question démographique. Comment je fais attention à des gens plus âgés peut y contribuer." Sergue Guérin, sociologue à franceinfo

Il n'y a donc pas une génération de jeunes bénis des dieux de l'écologie contre une génération de vieux pourris défenseurs de la pollution.

"On est aussi dans un moment particulier du pays, ajoute Serge Guérin, où pour une partie quand même, ça se délite beaucoup. Et peut-être que la prise de conscience de 'on est dans le même bateau' sur les deux questions – parce qu’on est déjà rattrapé – on va continuer à être rattrapé par le dérèglement climatique, et on va être de plus en plus rattrapé par les changements démographiques."

Et de poursuivre : "Le GIEC nous l'a appris quand même depuis un bon moment. Il suffisait de regarder les chiffres de la démographie pour savoir qu'il allait y avoir un sujet. Il n'y a pas eu des politiques qui ont pris le risque. Il y a eu finalement assez peu de gens dans la population, qui au début, en ont pris conscience. On est toujours rattrapés par le réel."

Transition écologique, transition démographique : le double défi. Le sociologue Serge Guérin vient de publier ce livre chez Michalon. (MICHALON ESSAIS EDITIONS)

Serge Guérin, s'appuyant sur des études et des sondages comme celui fait par Ipsos en octobre 2023, explique que 74% des moins de 35 ans, et autant des plus de 65 ans, se disent inquiets des conséquences du dérèglement climatique pour la France. "L’élément déterminant sur ce plan n’est pas l’âge, mais le sexe : les femmes sont beaucoup plus sensibles à la question que les hommes, elles sont 80% à s’inquiéter contre 67% des hommes !" souligne le sociologue.

"Beaucoup cherchent à essentialiser l’ensemble des comportements, à enfermer chacun dans une identité. Or, nous sommes des animaux sociaux pluriels avec une diversité d’identités, d’histoires et de personnalités." Serge Guérin à franceinfo

En pratique, l’engagement citoyen des personnes âgées pour l’environnement peut prendre différentes formes, comme l’illustrent les exemples d’actions des associations appartenant au réseau des grands- parents pour le climat.