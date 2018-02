franceinfo seniors. Vivre une vieillesse assumée et heureuse

Comment penser et vivre sa vieillesse aujourd'hui, avec le livre de Frédérique Savona-Chignier "Les nouveaux vieux vieux sont arrivés". (Stéphane Dufour / Radio France)

Que signifie la société des vieux annoncée par certains ?

OLD UP (Les vieux debout) est une association regroupant des plus de 75 ans comptant près de 400 adhérents, qui souhaitent "réfléchir au sens à donner à l’allongement de la vie".

Mais que sait-on des vieux ?

La connaissance intime de la vieillesse est le complément indispensable aux enquêtes sociologiques et aux chiffres connus.

Que font-ils ? Que souhaitent-ils ?

Les principaux intéressés prennent la parole ! Frédérique Savona-Chignier est conservatrice d’État à la Bibliothèque Nationale, ingénieur social, et elle se passionne pour les politiques sociales. Elle a participé à l’écriture de l’ouvrage de psychologie Le fil de soi, la restauration du processus identitaire chez les plus de 75 ans (Érès, 2016), et a écrit l’article « Old Up ! Vers de nouvelles politiques de la vieillesse » dans Sociologies pratiques 2014/2 (n° 29). Elle s’est ainsi faite leur porte-voix.

Cet essai participatif est né de cette rencontre. Il invite à changer de regard à l’égard des plus âgés, pour construire avec eux un véritable dialogue, un véritable

projet de société.

Au sujet de Old Up

Portée par l’association du même nom, la collection OLD’UP s’adresse aux plus si jeunes, mais pas si vieux, qui veulent donner du sens à l’allongement de leur vie et "inventer leur vieillesse". Elle est aussi destinée à tous leurs proches. Parcours individuels ou collectifs, approches philosophiques, psychanalytiques, sociales et politiques nourrissent cette toute jeune collection qui répond à un seul mot d’ordre "les vieux debout".