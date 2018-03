franceinfo seniors. Une évaluation gratuite de votre logement

Andrée et Pierre-Marie Chapon, le créateur de Domelia. (Frédérique Marié/Radio France)

Comment faire évoluer l'habitat tout au long des étapes de la vie ? Une jeune entreprise basée à Lyon répond à ce besoin, en faisant un diagnostic gratuit de votre appartement ou maison, et vous propose des solutions.

C'est une nouveauté, Domelia met en place des diagnostics gratuits pour votre logement.

Pourquoi un diagnostic ?

- pour penser à des travaux liés au vieillissement ou à un handicap

- pour valoriser son bien immobilier, pour mieux le vendre ou le louer

- pour voir l'évolution du quartier, la proximité des commodités

L'évaluation

Un conseiller vient chez vous et analyse chaque pièce de votre logement afin d'identifier certains risques et propose des solutions. Il prendra en compte les contraintes financières et/ou techniques : couloirs, escaliers, éclairage, salle de bain et chambre.

Une expertise notée de A à D

Des diagnostics basés sur la confiance. (Domelia)



De plus, l'expertise est notée de A à D, pour mieux analyser les besoins et savoir comment orienter le dossier d'aides si besoin. Un logement peut-être bien noté, mais il peut être peu accessible depuis l'extérieur.

Domelia fera alors certaines recommandations pour mener les démarches auprès de la copropriété.

Pour se lancer dans l'aventure, d'abord à Lyon, Domelia s'est entourée d'une grosse structure immobilière : Oralia

Pour les aides

Les propriétaires dans un immeuble de plus de 15 ans et en fonction de leurs revenus, peuvent bénéficier d’une prise en charge d’une partie des travaux d’adaptation par l’ANAH (Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat).

Pour en bénéficier, il suffit de faire une demande d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) auprès de la Métropole de Lyon.