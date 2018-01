franceinfo seniors. Un nouveau site pour les rencontres intergénérationnelles

Une plateforme éthique et solidaire. (Appliserv)

Lancée par la start-up Appliserv, Ammy Générations est la première plateforme éthique de services entre générations.

Comment ça marche ?

En trois clics, vous tombez sur l'annonce d'un senior ou d'un étudiant qui cherche à partager sa passion de la cuisine japonaise, un trajet en voiture, à tondre sa pelouse...

En trois clics, vous postez une offre de baby-sitting, de chambre à louer ou vous proposez vos services de présence à domicile. La mise en contact se fait près de chez vous, grâce à un outil de géolocalisation.

Les services peuvent être soit gratuits, soit rémunérés ou en échange avec d'autres services. Pour participer au premier réseau social solidaire, rendez-vous sur le site.

Des rencontres et des moments conviviaux.

Je recherche / Je propose :

- Une présence d'aide à domicile

- Une garde d'enfants

- Un petit service pour dépanner

- Un partage de repas "fait maison"

- Un déplacement intra-urbain

- Un hébergement (location ou saisonnier)

La plateforme sécurisée est conçue dans une approche éthique. Aucun revenu n'est envisagé via de la publicité ou par l'utilisation des données personnelles des utilisateurs. Seule une faible cotisation sera facturée aux utilisateurs d'Ammy Générations : 18 euros TTC par an, soit 1,50 euro par mois.

Rendre service, partager dans la "vraie vie" pour mieux vivre ensemble

Aujourd'hui en France, près de 13 millions de personnes sont âgées de plus de 65 ans et 1,17 million d'entre elles sont dépendantes. Un chiffre qui devrait atteindre les 2,3 millions d'ici 2060.

Une personne âgée sur quatre est isolée (25% des plus de 75 ans n'ont pas plus de trois discussions par an). Une solitude qu'elles n'ont pas choisie pour 1,5 million d'entre elles. Elles seront 4 millions dans 20 ans si rien n'est fait.

Au départ, nous avons cherché une solution pour soutenir le travail des aidants Fabien Rampérez, fondateur de Ammy Générations

Ammy ambitionne d'être la communauté dédiée au "bien vieillir", à la lutte contre la solitude et plus généralement au "mieux vivre ensemble" pour toute personne isolée, par l'âge, par un handicap moteur ou cognitif, une perte d'autonomie.

Elle compte déjà plus de 350 inscrits !