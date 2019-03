franceinfo seniors. Un autre chez soi, un nouveau projet de vie

La résidence services seniors (RSS) est une alternative à l'EHPAD et à la résidence autonomie.

Il y a plusieurs sortes d'établissements

- Résidence Autonomie

- Résidence Seniors

- Maison de retraite médicalisée

- Maison de retraite

La résidence services sert d'intermédiaire entre le domicile personnel et la maison de retraite traditionnelle (EHPAD). Elle est destinée à accueillir des personnes âgées valides, autonomes, seules ou en couple, ne désirant ou ne pouvant plus vivre isolées.

Combien ça coûte ?

Les résidences services n’ont pas de vocation sociale contrairement aux résidences-autonomie (ex-logements-foyers). Elles ne sont pas habilitées à l’ASH (aide sociale à l'hébergement).

La facturation mensuelle comprend le prix du loyer, fixé au prix du marché, les charges locatives, auxquels s’ajoute le montant de l’abonnement de services auquel le résident a souscrit.

Quelles aides ?

Les personnes qui vivent dans une résidence services peuvent bénéficier des aides suivantes, si elles sont éligibles :

- L’APA (allocation personnalisée d'autonomie) à domicile -

- Les aides au logement.

Ces aides peuvent se combiner et s’additionner. Avant de choisir un lieu de vie, prenez le temps de la réflexion :

- Visitez plusieurs fois l’endroit

- rencontrez des résidents déjà en place

- si possible, testez l’hébergement par un séjour temporaire

- côté financier, soyez très attentifs aux charges fixes et au coût des prestations à la carte.

- renseignez-vous sur les aides dont vous pouvez bénéficier (par exemple: aide au logement, accès à l’aide sociale etc.).

Toutes les structures peuvent vous aider dans cette recherche

Résidences Seniors :

- Domytis

Les 29 et 30 mars des journées portes ouvertes sont organisées avec la Fédération Française de Cardiologie, dans les 83 résidences de Domitys sur toute la France.

Des séjours découvertes sont également organisés, dans le cadre d'une convalescence, sortie de soins, d'un repos, d'un répit d'un aidant ou d'un logement temporairement inadapté, sans oublier les vacances.

- Cogedim

- Senioriales

Vous pouvez également vous rendre au Salon des Seniors pour tous renseignements et réponses à vos questions.

Salon des Seniors à Paris Porte de Versailles, du 3 au 6 avril.