franceinfo seniors. Trouver l'amour via une agence matrimoniale

Un couple amoureux sur un banc à Montmartre. (CHRISTIAN RUMMEL / ISTOCK UNRELEASED / GETTY IMAGES)

Contre toute attente, les agences matrimoniales résistent très bien face aux sites internet et aux applications. Ces agences de rencontres font les jolis coeurs et semblent être plus stables et plus fiables pour trouver ou retrouver l'âme soeur.

Environ 18 millions de célibataires en France

Le chiffre est impressionnant : 18 millions de célibataires en France, qu'ils ou elles soient veufs ou divorcés. Au-delà du célibat "choisi", cette situation pose quand même le problème de la solitude sociale et sentimentale. Les agences matrimoniales ont bien résisté ces dernières années et recueillent les déçus des sites de rencontres sur Internet.

Le terme "matrimonial" fait désuet. D'ailleurs, on ne l'emploie plus beaucoup. Les professionnels préfèrent eux-mêmes utiliser l'expression "agences de rencontres" plutôt que celui d'agences matrimoniales.



Les seniors recherchent aussi des partenaires via les agences matrimoniales (ENTRE ELLE ET LUI)

Environ 100 000 à 120 000 nouveaux inscrits chaque année

En ouvrant la porte des agences matrimoniales, c’est bien la confiance que les personnes viennent chercher, une proximité. Contrairement à Internet, il est impossible avec une agence de tomber sur quelqu’un qui n’a rien à voir avec sa description. Aujourd'hui et à n'importe quel âge, les seniors n'hésitent pas à refaire leur vie.

Comment ça marche ?

- Rendez-vous confidentiel pour faire connaissance.

- Définition de la vision de la vie et du profil de personne recherchée.

- Une agence près de chez soi.

- Un interlocuteur unique et expérimenté qui garantit contact direct et disponibilité.

- Un suivi (conseils, coaching) compris dans la prestation, adapté à chacun par le biais d’entretiens conseils au bureau ou par téléphone.

- Une démarche sécurisée, où chaque adhérent doit justifier de sa situation par le biais de documents officiels.

- Confidentialité de la personne (non divulgation d'informations personnelles).

- Un contrat clair et précis où les engagements de chacun sont définis.

Les vieux sont ceux qui ne peuvent plus faire comme s'ils étaient jeunes...Ils sont mis à l'écart, ils perdent tout, leur identité. Francis Carrier, fondateur de la Grey Pride, Libération 14 novembre 2018

Et pour aller plus loin

http://www.inter-contacts-paris-seniors.fr/

Entre Elle et Lui, Agence Matrimoniale

Saint Valentin

Grey Pride

#REVOLUTIONSENIOR