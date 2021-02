franceinfo seniors. Thess, un distributeur de médicaments connecté

Thess Corporate développe un distributeur de médicaments connecté. (THESS CORPORATE)

La Valériane, cette start-up montpelliéraine a lancé sur le marché Thess, un pilulier intelligent et connecté, destiné aux malades chroniques, qui ne distribue que les doses de médicaments prescrites par le médecin. C'est une manière d’éviter les surdoses tout en gaspillant moins de pilules et de comprimés.

Thess comme Therapy Smart System

Thess (THErapy Smart System), associe un conditionnement du médicament intelligent, un pilulier de dispensation connecté et un logiciel de télésanté. L’ensemble constitue le distributeur de médicaments connecté et mobile pour une télémédecine sécurisée.

En 2021, quelques hôpitaux en France dont l’Institut Sainte-Catherine à Avignon, (qui est un établissement médical spécialisé dans le dépistage et le traitement des tumeurs cancéreuses et d’où émane cette innovation), aux Etats-Unis et en Asie seront les premiers à offrir cette technologie à leurs patients.

Ces patients en thérapie orale à domicile seront en télé-suivi 24h/24 et 7j/7 avec la possibilité d’assurer un ajustement posologique à distance de leurs traitements.

Thess permet de sécuriser les patients sous traitement cancérologique et/ou avec de lourdes pathologies, à domicile, en améliorant leur confort de vie, en évitant les complications des traitements, les surdosages et en facilitant la télésurveillance.

Pour le patient l'utilisation est simple

Il suffit de s'identifier par son empreinte digitale et d'insérer le container de médicaments.

Ce dispositif garantit une bonne prise de médicaments et évite les surdosages. L'information est partagée avec l'équipe soignante en temps réel.