franceinfo seniors. Séjours temporaires pour personnes âgées

Séjours temporaires une solution (AMAURY CIBOT)

L'accueil temporaire offre aux personnes âgées la possibilité d'être hébergées quelques semaines, voire quelques mois (la durée maximale est de six mois) dans une résidence Services seniors publique ou privée.

Les raisons d'un emménagement temporaire peuvent être multiples

- la réfection ou l'adaptation d'un logement,

- la sortie d'hôpital,

- l'absence momentanée de l'aide à domicile

- changer d'air

- passer des vacances dans un environnement autre.

L'accueil temporaire permet aussi une acclimatation progressive à la vie en collectivité lorsque l'on envisage une éventuelle entrée en maison de retraite ou en résidences Services Seniors.

L'entrée d'une personne âgée en établissement à titre temporaire ne peut avoir lieu sans la signature préalable d'un contrat.

Le droit des résidents

Le résident, même avec un statut de temporaire doit pouvoir mener la vie sociale qu'il souhaite, être libre de ses mouvements.

Les services

Les services mis à la disposition du résident sont ceux d'une maison de retraite classique :

- logement,

- chauffage,

- électricité,

- eau,

- entretien collectif

Les établissements d'accueil temporaire ne sont pas toujours médicalisés

Tous les services extérieurs (repas, soins, visites de médecins...) sont acquittés directement par la personne âgée.

Le prix de journée peut varier du simple au triple en fonction de la qualité des prestations, la moyenne reste à 2 200 euros par mois en établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Il est entièrement à la charge du résident, sauf s'il bénéficie de l'aide sociale, ou d'une aide financière des organismes d'aide au logement ou des caisses de retraite. L'allocation logement, attribuée sous conditions de ressources, peut être demandée.

Où s'adresser ?

Au CCAS centre communal d'action sociale ou au CLIC : centre local d'Information et coordination gérontologique et l'annuaire Agevillage l'Accueil temporaire pour les personnes âgées et handicapées affiche les places disponibles des différents établissements proposant un hébergement temporaire sur toute la france.

Les petits frères des pauvres proposent un hébergement temporaire.

Les Résidences Domitys proposent également ce type de séjour.

pour-les-personnes-agees.gouv.fr