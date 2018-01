franceinfo seniors. Se lancer dans l’univers des rencontres pour seniors

Les seniors se tourneraient plus volontiers vers les agences matrioniales, plutôt que vers le grand fourre-tout des sites de rencontres. (FRANCIS DEAN / CORBIS NEWS / GETTY IMAGES)

Se lancer dans l’univers des rencontres pour seniors

Si vous êtes un célibataire senior qui souhaite se lancer dans l’univers des rencontres en ligne, la démarche peut sembler un peu intimidante dans la mesure où cela peut être la première fois que vous utilisez un tel service.

Peut-être vous êtes-vous récemment retrouvé(e) seul(e) après un long mariage, à la suite d'un divorce ou de la disparition de votre conjoint.

Mais peu importe la raison, être seul(e) après de nombreuses années de vie en couple peut vraiment vous faire douter de vos capacités à séduire encore, de sorte que l’univers des rencontres en ligne peut sembler un univers inquiétant.

Comment se préparer aux rencontres en ligne pour senior

Les rencontres en ligne pour seniors ne sont pas si différentes des autres.

Cependant, certaines choses importantes sont à garder en mémoire avant de s’embarquer dans l’aventure.

Par exemple :

- certaines personnes de 60 ans et plus sont très jeunes dans leur style de vie et dans leur apparence.

- d'autres, des quinquagénaires, semblent vivre dans un mode de vie de personnes beaucoup plus âgées.

Il est donc important de réfléchir à la tranche qui vous correspond le mieux lors de votre recherche.

Les femmes pa exemple dans la cinquantaine se plaignent souvent que les hommes se présentant sous le même âge font beaucoup plus vieux.

C'est pourquoi, toutes celles et ceux qui se sont "frotté" aux sites multiples et variés de rencontres en reviennent, et cherchent comme une évidence un échange concret pour des rencontres construites humainement.

Les agences matrimoniales ne se sont jamais aussi bien portées.

Elles concernent tous les âges de 25 à 90 ans...

Comment ça marche ?

- Rendez-vous confidentiel pour faire connaissance.

- Définition de la vision de la vie et du profil de personne recherchée.

- Une agence près de chez soi.

- Un interlocuteur unique et expérimenté qui garantit contact direct et disponibilité.

- Un suivi (conseils, coaching) compris dans la prestation, adapté à chacun par le biais d’entretiens conseils au bureau ou par téléphone.

- Une démarche sécurisée, où chaque adhérent doit justifier de sa situation par le biais de documents officiels.

- Confidentialité de la personne (non divulgation d'informations personnelles).

- Un contrat clair et précis où les engagements de chacun sont définis.

Il y a environ 18 millions de célibataires en France (veufs/veuves, divorcés(ées) ou divorcées(ées).

Au-delà du célibat "choisi", cette situation pose quand même le problème de la solitude sociale et sentimentale...

Les sites de rencontre ont dévoyé la rencontre amoureuse. Ils l’ont réduite à une correspondance, à des cases à cocher, à une photo et à un statut social. Valérie Bruat, conseillère en relations humaines

