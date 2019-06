franceinfo seniors. Quand prendre sa retraite ?

La retraite ne se prend pas trop rapidement si on veut avoir un revenu maximum (FREDERIQUE MARIE / RADIO FRANCE)

L'âge minimum pour prendre sa retraite est fixé à 62 ans depuis 2010 pour l'ensemble des régimes de retraite pour les personnes nées après 1955, sauf cas particuliers.

Pour partir dès 62 ans avec une retraite calculée au taux maximum

Vous devez réunir un certain nombre de trimestres, défini en fonction de votre année de naissance. Si ce n’est pas le cas, hors situations spécifiques, une réduction définitive s’applique sur le montant de votre retraite.

Il peut donc être plus intéressant pour vous d’attendre : d’avoir réuni ces trimestres manquants ; ou d’avoir atteint 67 ans, âge auquel vous obtiendrez automatiquement le taux maximum, quel que soit votre nombre de trimestres.

Vous avez au moins 62 ans et assez de trimestres pour bénéficier du taux maximum

Il est peut être intéressant pour vous de prolonger votre activité. Chaque trimestre civil complet travaillé en plus, augmente le montant de votre retraite de base de 1,25 % (soit 5% par année, 10% pour 2 ans, etc.).

L’Assurance retraite gère uniquement votre retraite de base, mais vous êtes également rattaché à un organisme de retraite complémentaire. Ce dernier vous versera une partie de votre retraite. Pour déterminer votre date de départ à la retraite, vous devez donc vous renseigner également auprès de :

- Agirc-Arrco, si vous êtes salarié du secteur privé l’Ircantec

- Ircantec si vous êtes contractuel de la fonction publique

Bonus-malus pendant 3 ans

Un salarié disposant de toutes ses annuités et qui prendra sa retraite à 62 ans, verra sa retraite complémentaire amputée de 10% par an pendant 3 ans, avant d’obtenir une retraite à nouveau à 100% à 65 ans. Ce système de décote épargnera les plus modestes des salariés qui seront moins perdants que les autres s’ils prennent leur retraite à 62 ans.

Sapiendo-Retraite