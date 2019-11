franceinfo seniors. Prévention, notamment dans le problème des chutes des seniors : notre pays peut mieux faire

La France est en retard face à des pays comme le Danemark, qui intègre totalement les seniors notamment sur la prévention. (GETTY IMAGES)

Le Danemark fait partie des pays les plus innovants et structurés pour les seniors. La preuve, des entreprises comme Liftup innovent et suivent une politique de prévention chez les seniors dès l'âge de 60 ans.

271 municipalités du Danemark ont leur conseil de seniors, depuis la loi du 1er janvier 1998 rendant leur création obligatoire.

Le Danemark fait du bien-être des retraités une priorité nationale

Fondée sur la maîtrise des dépenses de santé et sur la prévention, la politique de santé du Danemark, en anticipant l'évolution démographique et le vieillissement de la population, place les seniors au premier rang de la société, à l'image de l'aménagement urbain prévu pour faciliter la circulation de fauteuils roulants et de tricycles électriques jusqu'au centre des villes.

Les seniors danois sont privilégiés et peuvent compter sur le soutien de DaneAge, une association qui milite pour la défense de leurs intérêts. Créée en 1986, elle compte près de 580 000 adhérents dans un pays de 5 millions d'habitants.

Comment gérer et prévenir les chutes des seniors. Ce siège Raizer rend service aux aidants comme aux aidés (RAIZER)

Liftup est une entreprise danoise qui développe et commercialise des produits de technologie sociale pour les personnes avec un handicap. L'objectif est d'aider les personnes à mobilité réduite à bénéficier des mêmes chances que les autres.

L'entreprise a créé Raizer, un siège qui rend un énorme service aux aidants comme aux aidés. Comment ça marche ? C’est un siège qui monte tout seul grâce à un mécanisme muni d’une batterie qui soulève une personne allongée pour la mettre en position presque verticale en quelques minutes sans se faire un tour de rein.

Les chutes sont la première cause de mortalité chez les plus de 65 ans

Chaque année en France, près de 400 000 personnes âgées font une chute accidentelle, qui pourrait être évitée en étant bien accompagné.

Santé publique France, en partenariat avec les caisses de retraite en interrégime, lance un nouveau dispositif d’information pour prévenir les chutes des personnes âgées.