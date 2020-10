franceinfo seniors. Près d'un million de personnes âgées vivent isolées aujourd'hui en France, en 2020

Adeline et Monique (AURELIEN MARQUOT)

D’après le rapport publié par l'association Les Petits frères des pauvres en juin dernier, 720 000 personnes âgées n'ont eu aucun contact avec leur famille durant le confinement, et 650 000 personnes âgées n’ont trouvé personne à qui parler.

Une étude menée par l’association en 2017 mettait en lumière un isolement profond chez les personnes âgées : 900 000 étaient sans aucun contact, ni avec leur famille, ni avec des amis (plus que le nombre d'habitants à Marseille), et 300 000 étaient en état de “mort sociale", sans contact avec aucun des cercles de sociabilité.

Un million de personnes âgées privées du dernier quart de leur vie

Si, statistiquement à 60 ans, on entame le dernier quart de sa vie, une personne âgée isolée, privée de liens sociaux essentiels à la vie, est donc privée du dernier quart de sa vie. Pour se rendre compte, il suffit d’imaginer qu’une année calendaire représente une vie. Peut-on s’imaginer, aujourd’hui, être tous privés de vie sociale (de moments festifs, de joie, de famille, d’amis, de projets…) jusqu’au 31 décembre ? Cette situation est insupportable. C’est pourtant ce que vive de nombreuses personnes âgées au quotidien.

Le couvre-feu laisse craindre un nouveau coup dur pour les personnes âgées

Les personnes âgées sont la population dont la croissance sera la plus forte dans les années à venir : elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Les plus de 85 ans seront 5 millions en 2060.

En 2070, selon l’Insee, la France aurait alors 76,4 millions d’habitants, soit 9,3 millions de plus qu’aujourd’hui. La part des 65 ans et plus dans l’ensemble de la population devrait passer de 20 à 29%, ce qui représente un mouvement important pour notre démographie. Cela soulève donc de nombreuses questions concernant la dépendance, la santé, l’habitat, l’isolement…

L’âge moyen d’un résidant à l’entrée en Ehpad en 2015 était de 85 ans et 9 mois.

C'est excessif...On dit que les vieilles personnes doivent rester chez elles, c'est pas tout à fait normal. Lucienne, 94 ans, accompagnée par Cynthia, bénévole chez les Petits Frères des Pauvres

1 067 000 personnes âgées de 65 ans et plus vivent sous le seuil de pauvreté (Chiffres Insee 2018), soit 1 065 euros net mensuel. La pension moyenne s’élève à 1 504 euros, soit 1 382 euros nets. L’écart de pension entre les hommes et les femmes est de 41% en moyenne. (Chiffres Drees 2020)

Un numéro vert "Solitud'écoute"

Mis en place en 2007, le numéro vert ''Solitud’écoute'' des Petits Frères des Pauvres propose une écoute gratuite, anonyme et confidentielle qui constitue un lien vers l’extérieur pour toutes les personnes de plus de 50 ans qui ne peuvent pas se déplacer ou qui recherchent une oreille bienveillante, quelqu’un à qui parler, sans jugement.

Le 0 800 47 47 88 est un numéro gratuit, anonyme et confidentiel avec une permanence d’écoute tous les jours, y compris les week-ends et jours fériés, de 15h à 18h.