franceinfo seniors."Plenior", un journal papier pour les seniors et l'informatique

Un journal sur le digital, papier (Plénior)

Plenior est un terme qui désigne les seniors dynamiques qui croquent la vie à pleines dents. Qui atteignent la plénitude.

Écrit en termes compréhensibles pour tous, le journal Plenior donne des instructions claires et précises, et des quantités de trucs et d'astuces pour vous faciliter la vie. Sans effort, vous saurez comment utiliser les fonctions de votre ordinateur et jouer avec l'informatique.

Plenior est la contraction des mots senior et plénitude

Pas un domaine n'échappe aux technologies, encore faut-il les connaître et les maîtriser pour en profiter pleinement. Plenior est un journal papier qui se lit comme une carte Michelin et qui se plie comme le 1, qui est un autre journal.

Décrypter, expliquer et tester les nouvelles technologies qui simplifient la vie

Toutes les démarches administratives passent désormais par Internet, les impôts par exemple. Bien comprendre et bien utiliser un ordinateur, une tablette ou un smartphone deviennent une obligation, ce qui n’est pas toujours évident notamment pour les néophytes.

Être plenior relève d’un certain hédonisme, mélange intime de sagesse due à l’âge et de la volonté de profiter pleinement de son temps libre. Pascal Birenzweigue, directeur de publication

Plenior c'est 65 000 exemplaires en kiosques.

- 2 500 abonnés (+ 28 000 à la Newsletter) des Editions Praxis.

- le prix de vente est de 2,80 euros afin de toucher un large public national qui a souvent du mal à comprendre les nouveaux usages des technologies de l’information, notamment dans les domaines administratif.

- réponses aux questions de sécurité via une hotline.