franceinfo seniors. Les seniors et la sexualité

Il n'y a pas d'âge pour une sexualité épanouie et assumée. Dans son livre La sexualité ne prend pas sa retraite ! Redécouvrir son corps pour mieux le vivre, paru aux éditions In Press, Sébastien Landry s'attaque aux tabous autour du désir après 50, 60, 70, 80 ans et plus...

Quels sont les bienfaits du sexe, à tout âge ?

Des relations sexuelles épanouies libèrent chez l’individu des hormones dites du bien-être. Elles apportent un relâchement musculaire suivi d’un sentiment de détente. Elles améliorent la qualité du sommeil, par exemple. Le sexe est une pulsion de vie.

Sous la forme de questions-réponses, Sébastien Landry répond dans ce livre à toutes vos interrogations. Il propose conseils et solutions issus de sa pratique de soignant pour retrouver une sexualité épanouie ! Même après 65 ans…

À 60, 70, ou même 80 ans, les seniors sont de plus en plus nombreux à vouloir une nouvelle vie sentimentale. Ils revoient des ex, s'inscrivent sur internet pour rencontrer un où une partenaire rapidement, car l'heure tourne.

"Décrocher des stéréotypes"

Alors que notre société est conditionnée par l’idée de la performance sexuelle l’auteur conseille de "décrocher des stéréotypes" car, quand on vieillit les capacités sexuelles diminuent. Et alors, place à l'imagination.

Conserver une sexualité est aussi une manière de rester en vie, certains établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) adaptent leurs pratiques pour permettre à leurs pensionnaires de conserver une sphère intime et affective.

