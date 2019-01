franceinfo seniors. La solitude, un fléau national : 10% de la population vit en situation d'isolement

Quatre français sur 10 souffrent de la solitude et des solitudes. Lors de la 2e journée des Solitudes, mercredi dernier, 23 janvier 2019, l'association Astrée qui est à l'origine de cet événement sort l'étude exclusive de l'institut BVA. L'association lui a commandé cette étude qui apporte un éclairage nouveau sur ce fléau mal connu.

La solitude est un problème important pour huit français sur 10

- C'est même une expérience familière pour 6 sur 10 et personnelle pour 4 sur 10

- Les trois quarts de ceux qu'elle touche disent avoir du mal à en parler

- Les jeunes sont les plus touchés par le sentiment de solitude : plus de 6 sur 10

Les plus âgés sont particulièrement touchés, surtout les femmes : 300 000 personnes de plus de 60 ans seraient en situation de mort sociale, indiquaient en 2017 les Petits frères des pauvres.

La solitude, c'est toute l'année pour nombre d'entre nous

Pour lutter toute l’année contre la solitude, il y a, et c'est nouveau, Paris en compagnie, service gratuit d’accompagnement des seniors parisiens, mais aussi :

Sondage BVA

Il y a 15 antennes Astrée en France, notamment :

Paris : paris@astree.asso.fr / 01 45 83 95 00

Lille : lille@astree.asso.fr / 03 59 54 11 35

Nantes : nantes@astree.asso.fr / 02 28 08 05 82

Bordeaux : bordeaux@astree.asso.fr / 05 56 31 12 34

Lyon : lyon@astree.asso.fr / 04 78 94 80 72

Saint-Etienne : saint-etienne@astree.asso.fr / 07 68 47 00 32

Toulouse : toulouse@astree.asso.fr / 06 95 78 43 00

Montpellier : montpellier@astree.asso.fr / 04 67 03 28 53

Aix-en-Provence : aix@astree.asso.fr / 07 69 70 19 27

Marseille : marseille@astree.asso.fr / 04 96 21 69 41