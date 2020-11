franceinfo seniors. La crise a mis en lumière la nécessité d’adopter de nouveaux outils technologiques comme E-Tonomy

E-Tonomy cherche des solutions augmentées au service des seniors. (GAETAN PICAULT)

Les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines viennent de lancer la création de l’agence interdépartementale de l’autonomie, E-Tonomy, aux Mureaux (78) par l’association Invie, et dédié à l’innovation dans les secteurs de l’autonomie et du grand âge.

Cette agence est construite autour de deux pôles

- Une plate-forme de services, qui structure, organise et déploie l’offre à destination des personnes fragiles ;

- Un hub innovation, destiné à faire émerger les offres de demain.

L’objectif de cette nouvelle agence est de favoriser l’émergence de solutions et de créer de nouvelles offres de services, en aidant l’émergence de solutions technologiques, de service ou d’organisation innovantes.

Parmi les priorités de l’agence

- L’identification des nouveaux usages et des nouveaux besoins des bénéficiaires,

- une réflexion sur l’attractivité des métiers du "care" et le décloisonnement des filières (médico-sociale et médicale, mais aussi habitat, transport, numérique…).

Elle s’appuiera sur des "care managers" qui auront pour mission de structurer l’offre à domicile sur le territoire et de coordonner le parcours de soin pour les bénéficiaires, aux côtés de l’ensemble des acteurs et des services médicaux et médico-sociaux.

Une volonté politique des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines

L’agence s’appuie sur l’expérience et les méthodologies acquises depuis plus de 10 ans par Invie dans sa mission de développement, de structuration et de modernisation de la filière, ainsi que sur une volonté politique commune forte des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines. Elle sera officiellement créée avant la fin de l’année 2020.