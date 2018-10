franceinfo seniors. L'opération "+ deVie! ", de beaux projets voient le jour

Hôtel à insectes construit par les enfants et les résidents (Frédérique Marié France Info/ Radio France)

La Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France organise chaque année en octobre l’opération +deVie !, une campagne de sensibilisation du grand public au bien-être des personnes âgées hospitalisées ou en EHPAD (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes). Il s'agit de :

- lutter contre la douleur,

- rapprocher les familles

- améliorer l’accueil et le confort

- développer des activités indispensables au mieux vivre des patients...

L'opération + de Vie ! soutient depuis plus de 20 ans les EHPAD en France en finançant de nombreux projets innovants : des espaces dédiés aux proches-aidants, des jardins thérapeutiques, des ateliers de cuisine, des parcours santé… Danuta Pieter, déléguée générale de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France

La mère et la fille après un parcours podotactile (Frédérique Marié France Info/ Radio France)

+ deVie ! en chiffres

Depuis 1997, la Fondation a contribué à la mise en place de plus de 14 000 projets dans les hôpitaux français. Plus de 5 500 projets ont été soutenus en faveur des personnes âgées hospitalisées. Chaque année, l’opération +de Vie fait appel à la générosité du public afin de pouvoir financer de nombreux projets dans les hôpitaux publics gériatriques français.

+deVie! à l’EHPAD public La Seigneurie de Pantin a soutenu un projet autour de la stimulation multi sensorielle entre autres…

Aménégement du jardin de la Seigneurie à Pantin (Frédérique Marié)

+deVie ! C’est partout en France



- 1 430 villes

- 1 644 établissements hospitaliers

- 1 962 services rendez-vous à venir

17 octobre 2018

Match de football caritatif avec le Variétés Club de France à Gueugnon et visite de l’EHPAD du Creusot. Didier Deschamps fait appel à ses amis Laurent Blanc, Christian Karembeu, Alain Giresse, Claude Puel et bien d’autres pour le traditionnel match autour du VCF au profit de +deVie! Avant le match, plusieurs joueurs se rendront à l’EHPAD du Creusot où a été financée une crèche intergénérationnelle.





21 octobre 2018

12e édition des Rencontres Chorégraphiques Intergénérationnelles de Saint-Quentin dans les Hauts de France, organisées par Françoise Leclercq, cadre supérieure de santé au service de gériatrie du CH de Saint-Quentin. Spectacle de danse réunissant les résidents, les soignants et les enfants de la ville sur la scène du Splendid.

24 octobre 2018

+ deVie! : Journée de mobilisation nationale dans tous les hôpitaux et EHPAD partenaires de l’opération +deVie! et finale du concours de pâtisserie +de Vie! organisé par la Fondation en collaboration avec l’hôpital Sainte-Périne AP-HP et l’EHPAD de Buis-les-Baronnies.