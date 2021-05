franceinfo seniors. Femmes et hommes sont loin d'être égaux devant la retraite

Inégalité des revenus de la retraite en raison d'écarts importants entre les salaires des hommes et ceux des femmes. (Illustration) (UTE GRABOWSKY / PHOTOTHEK / GETTY IMAGES)

Femmes et hommes ne sont pas égaux face à la retraite. La principale raison est due aux inégalités professionnelles qui génèrent des écarts importants entre les salaires des hommes et ceux des femmes. Cependant, le système de retraite en tient compte et compense ces disparités, mais pas dans leur totalité.

Les femmes perçoivent en moyenne une pension de retraite inférieure de 41% à celle des hommes

Cette inégalité est la conséquence des inégalités professionnelles et des carrières plus accidentées des femmes. En moyenne, elles ont cotisé 8 trimestres de moins que les hommes (génération 1950) et ne sont que 60% à partir à taux plein (contre 68% sur l'ensemble de la population) et cotisent sur la base d'un salaire inférieur de 25,8% en moyenne.

L'écart entre les pensions des hommes et celles des femmes tend à se réduire

Certains dispositifs de droits dérivés, comme la réversion, permettent de réduire cet écart, les femmes étant les principales bénéficiaires.

Selon l'INSEE RÉFÉRENCES, paru le 07/03/2017 :

"Dans la grande majorité des pays européens, les systèmes de retraite incluent des dispositifs correcteurs des écarts de ressources entre les femmes et les hommes aux âges élevés. Ces dispositifs, qui complètent les pensions de droit direct par des droits familiaux (liés au nombre d’enfants) ou par des droits conjugaux (pensions de réversion liées au statut marital), contribuent à réduire les écarts de pension entre les femmes et les hommes."

Sapiendo-retraite peut vous aider à démêler les points compliqués de votre retraite.