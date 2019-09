franceinfo seniors. Être senior en entreprise

Genre, âge et apparence sont des critères de discrimination en entreprise. Photo d'illustration (MAXPPP)

La future réforme des retraites sera soumise au vote des parlementaires d'ici l'été prochain, a indiqué Edouard Philippe ce jeudi 12 septembre. Il a également rappelé l’importance de soutenir l’emploi des séniors : "Nous avons besoin de leur expérience", explique-t-il.

Si l'entrée en vigueur de la nouvelle réforme de la retraite est toujours fixée au 1er janvier 2025, le système "universel" sera définitivement appliqué en 2040.

L’âge, premier facteur de discrimination en entreprise

- plus d’un tiers des salariés français déclare avoir été victime de discrimination au travail

- un tiers des discriminés disent l’avoir été à cause de leur âge

- les seniors seraient plus discriminés que les jeunes

- les salariés du secteur de l’Informatique sont ceux qui se sentent les plus discriminés (47%)

D’après les résultats de l’étude The Workforce View in Europe 2019 réalisée par ADP auprès de près de 10 000 actifs, plus d’un tiers (36%) des 1 410 salariés français interrogés, estime avoir été discriminé sur leur lieu de travail.

L’âge est plutôt un problème réservé aux aînés.

- 22% déclarent avoir été confrontés à ce problème contre 14% des moins de 25 ans.

- pour ces derniers, l’âge est aussi discriminant que leur apparence (14%).

Le genre est le troisième critère de discrimination, après l'âge et l'apparence

Ce problème touche principalement les femmes, puisque les 27% d’entre elles qui se sont senties discriminées l’ont été à cause de leur genre.

Il semble qu’en France, les comportements de discrimination à l’encontre de l’âge, bien qu’illégaux, soient relativement mieux tolérés et moins sanctionnés que chez nos voisins européens.

Ainsi, l’Observatoire des discriminations constatait, lors d’une étude récente, que 8% encore des offres d’emploi de commerciaux comportaient, en toute illégalité, un critère d’âge. La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (Halde), désireuse de mettre fin à ce laxisme, a poursuivi récemment certaines entreprises usant de critères d’âge dans leurs offres d’emploi.